|
В Витебском районе грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 июля в полдвенадцатого вечера в Витебском районе произошёл смертельный наезд на пешехода.
Как
Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. По факту ДТП проводится проверка.
На прошлой неделе в Светлогорском районе мужчина попал под колёса легковушки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 8 июля в полдвенадцатого вечера в Витебском районе произошёл смертельный наезд на пешехода. Как сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)