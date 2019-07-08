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В Витебском районе грузовик насмерть сбил пожилого мужчину

09.07.2019 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 июля в полдвенадцатого вечера в Витебском районе произошёл смертельный наезд на пешехода.

Как сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария случилась на трассе Р-20 возле деревни Старое Село. Грузовик MAN сбил находившегося на дороге 81-летнего жителя Новополоцка.

В Витебском районе грузовик насмерть сбил пожилого мужчину
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. По факту ДТП проводится проверка.

На прошлой неделе в Светлогорском районе мужчина попал под колёса легковушки. 

Гражданин шёл по проезжей части – здесь подробности.

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 8 июля в полдвенадцатого вечера в Витебском районе произошёл смертельный наезд на пешехода. Как сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома,...
 
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