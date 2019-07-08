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В Греции после победы партии «Новая демократия» обновилось правительство
Источник материала: СТВ
Новости Греции. В Греции – новое правительство. Большинство ключевых должностей избранный 9 июля премьер страны отдал своим сторонникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 июля новый кабинет будет приведен к присяге.
Победу на досрочных парламентских выборах в Греции одержала партия «Новая демократия» во главе с Кириакосом Мицотакисом. Она набрала около 40 % голосов избирателей и получила 158 из 300 кресел в парламенте.
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Новости Греции. В Греции – новое правительство. Большинство ключевых должностей избранный 9 июля премьер страны отдал своим сторонникам, сообщили в программе...
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