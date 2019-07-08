В Греции после победы партии «Новая демократия» обновилось правительство

Источник материала: СТВ

Новости Греции. В Греции – новое правительство. Большинство ключевых должностей избранный 9 июля премьер страны отдал своим сторонникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





На парламентских выборах в Греции победила партия «Новая демократия»

9 июля новый кабинет будет приведен к присяге.





Победу на досрочных парламентских выборах в Греции одержала партия «Новая демократия» во главе с Кириакосом Мицотакисом. Она набрала около 40 % голосов избирателей и получила 158 из 300 кресел в парламенте.