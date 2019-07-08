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Ущерб от пожара на площадке SpaceX оценивается от 50 до 100 тысяч долларов

09.07.2019 11:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. На площадке SpaceX для испытаний космического в США корабля произошел пожар. Никто не пострадал, однако ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается от 50 до 100 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб от пожара на площадке SpaceX оценивается от 50 до 100 тысяч долларов

По предварительным данным, причиной возгорания стали неполадки электрооборудования.

Ущерб от пожара на площадке SpaceX оценивается от 50 до 100 тысяч долларов

Корабль Starship должен использоваться как верхняя ступень сверхтяжелой ракеты-носителя, которую SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.

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Новости США. На площадке SpaceX для испытаний космического в США корабля произошел пожар. Никто не пострадал, однако ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается от 50...
 
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