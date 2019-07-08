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В метрополитене Вены появились поезда с ароматизаторами

09.07.2019 11:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австрии. В экспериментальном проекте участвуют по два поезда на двух линиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В метрополитене Вены появились поезда с ароматизаторами

Пассажиры этих составов, зайдя в вагон, смогут ощутить четыре разных аромата: расслабляющий фруктово-цветочный, освежающий цитрусовый, бодрящий чайный и насыщенный кедровый. Двери необычных вагонов помечены цветочными наклейками. Эксперимент продлится до конца июля, после чего пассажиры смогут проголосовать за самый лучший аромат, а также решить, оставить запахи или нет.

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Новости Австрии. В экспериментальном проекте участвуют по два поезда на двух линиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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