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В Могилёве 14-летний велосипедист попал под колёса Renault

09.07.2019 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 июля около одиннадцати утра в Могилёве произошёл наезд на 14-летнего велосипедиста.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 25-летняя местная жительница за рулём Renault ехала в районе дома №4Е по улице Фатина.

В Могилёве 14-летний велосипедист попал под колёса Renault
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

В определённый момент перед машиной оказался велосипедист, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошёл наезд.

В Могилёве 14-летний велосипедист попал под колёса Renault
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

Подросток получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту аварии ведётся проверка.

На неделе в Крупках 18-летний водитель наехал на пешехода. 

Мужчина лежал на проезжей части – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 8 июля около одиннадцати утра в Могилёве произошёл наезд на 14-летнего велосипедиста. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 25-летняя...
 
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