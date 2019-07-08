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В Могилёве 14-летний велосипедист попал под колёса Renault
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 июля около одиннадцати утра в Могилёве произошёл наезд на 14-летнего велосипедиста.
Как
В определённый момент перед машиной оказался велосипедист, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошёл наезд.
Подросток получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту аварии ведётся проверка.
На неделе в Крупках 18-летний водитель наехал на пешехода.
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Новости Беларуси. 8 июля около одиннадцати утра в Могилёве произошёл наезд на 14-летнего велосипедиста. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 25-летняя...
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