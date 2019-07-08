Источник материала: Новости Новолукомля

В целях организации международного сотрудничества, создания атмосферы нетерпимости в отношении коррупции и принятия совместных эффективных мер с этим негативным явлением, Республика Беларусь, наряду с Арменией, Казахстаном, Кыргыстаном, Россией и Таджикистаном, принимает активное участие в деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции.



Членами совета принято решение о проведении в названных странах Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».



Организатором международного конкурса выступила Генеральная прокуратура Российской Федерации, соорганизаторами - Генеральная прокуратура Республики Беларусь и другие.



Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить тематическую социальную рекламу в номинациях «лучший плакат» и «лучший видеоролик».



Прием конкурсных работ организован на официальном сайте международного конкурса www.anticorruption.life. Там же размещены и правила проведения конкурсного мероприятия.



Первый этап - полуфинал проводится до 1 октября 2019 г. отдельно в каждой из стран-участниц. Работы в каждой номинации будут оцениваться национальными конкурсными комиссиями, по итогам - награждение.



Конкурсные работы, занявшие первое место, проходят во второй этап - финал, который пройдет с 1 по 15 ноября 2019 г.



Жюри международного конкурса в каждой номинации определит победителей и призеров. Торжественную церемонию их награждения планируется провести в г. Москва, приурочив к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).