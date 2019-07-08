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Цветочный рояль и топиарий в виде глобуса появились в Витебске
09.07.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Цветочный рояль и топиарий в виде глобуса появились в Витебске
09.07.2019
Цветочный рояль и топиарий в виде глобуса появились в преддверии "Славянского базара" рядом с площадью Свободы и Летним амфитеатром в Витебске.
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Цветочный рояль и топиарий в виде глобуса появились в Витебске 09.07.2019 Цветочный рояль и топиарий в виде глобуса появились в преддверии "Славянского базара" рядом...
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