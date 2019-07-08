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"Пошел ты …, Володя". Что известно о грузинском журналисте, обматерившем Путина

09.07.2019 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Георгий Габуния, грузинский журналист телеканала Рустави 2, обрел внезапную известность после того, как в прямом эфире обратился с нецензурной речью к российскому президенту Владимиру Путину, хотя и раньше славился острыми высказываниями в эфире.

"Пошел ты …, Володя". Что известно о грузинском журналисте, обматерившем Путина
Вечером 7 июля в своей авторской программе P. S. он около минуты зачитывал обращение к Путину на русском языке, сплошь состоящее из нецензурной лексики и мата.

«Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная! […] На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду как ты. Ты — вонючий оккупант, — начал свое обращение Габуния. — Пошел ты в ж… пу, Володя».


В результате телеканал Рустави 2 был вынужден на несколько часов прервать свое вещание, а в Госдуме РФ потребовали возбудить уголовное дело против журналиста.

НВ рассказывает, что известно о телеведущем, получившем скандальную славу.


Кто такой Георгий Габуния

Родители Георгия Габунии также связаны с журналистикой. Его отец был телережиссером новостных программ, а мать Джульетта Вашакмадзе — известная в Грузии телеведущая.

Габуния родился и вырос в Тбилиси, получал образование вначале в Грузинском техническом университете (будущий журналист обучался на архитектора), а затем — в итальянской Венеции и немецком Веймаре.

Вернувшись на родину, Габуния успел поработать на нескольких грузинских телеканалах — Общественном ТВ Грузии, Маэстро TV и Рустави 2. Сейчас он является ведущим нескольких программ на Рустави 2 и одним из лиц телеканала.

Чем он известен в Грузии

Будучи популярным телеведущим, Георгий Габуния не единожды привлекал к себе внимание резкими высказываниями.

К примеру, весной 2018 года Габуния навлек на себя обвинения в богохульстве со стороны Грузинского патриархата. Анонсируя телесюжет о пересадке деревьев из Аджарии в расположенный рядом парк Бидзины Иванишвили, грузинского миллиардера и экс-премьера, журналист заявил: «Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль». 

Габуния заявил, что ему следовало бы прийти в современную Аджарию, где «его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста».


Обращение к Путину и его последствия

Неценузрная брань в адрес Путина в эфире авторской программы Габуни спровоцировала громкий скандал.

Спустя несколько часов после резонансного эфира у здания телекомпании Рустави 2 собралась акция протеста, и канал был вынужден на несколько часов прервать вещание — его возобновили уже утром 8 июля.

Однако Рустави 2 решил не увольнять телеведущего: вечером 8 июля на сайте канала появилось сообщение о том, что Георгия Габунию на два месяца отстранят от телеэфира. После этого он вернется к работе, пояснил в комментарии Громадському гендиректор Рустави 2 Ника Гварамия.

По его словам, своим обращением к Путиню Габуния преследовал «легитимную» цель, однако использованная им форма лишь помешала ей.

Гендиректор Рустави 2 также прокомментировал обвинения властей Грузии в умышленной провокации.

«О реакции грузинских властей. Что бы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала Рустави 2», — подчеркнул Гварамия.

Ранее скандальный эфир Георгия Габунии осудили первые лица страны. «Защита интересов государства не достигается путем агрессии, дестабилизации и беспорядков. Наш путь — мирный, наша перспектива — Европа, а наша сила — стабильность», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Резко раскритиковал обращение журналиста к Путину и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он призвал не оставлять «провокацию» безнаказанной. «У этого всего простое название — вражда к собственной стране!» — написал Каладзе в Facebook.

А премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал речь Габунии «войной провокаторов против собственной страны, грязной и отвратительной игрой с безопасностью государства и граждан».


Ожидаемо на резкий выпад Георгия Габунии в адрес Путина отреагировали в России.

В Госдуме РФ потребовали возбудить уголовное дело против журналиста Рустави-2 и экстрадировать его в Россию, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль «решительно осуждает» речь Габунии в телеэфире.
 
 
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Георгий Габуния, грузинский журналист телеканала Рустави 2, обрел внезапную известность после того, как в прямом эфире обратился с нецензурной речью к российскому...
 
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