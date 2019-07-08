"Пошел ты …, Володя". Что известно о грузинском журналисте, обматерившем Путина

Вечером 7 июля в своей авторской программе P. S. он около минуты зачитывал обращение к Путину на русском языке, сплошь состоящее из нецензурной лексики и мата.





обращение Габуния. — Пошел ты в ж… пу, Володя». «Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная! […] На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду как ты. Ты — вонючий оккупант, — начал своеГабуния. — Пошел ты в ж… пу, Володя».









В результате телеканал Рустави 2 был вынужден на несколько часов прервать свое вещание, а в Госдуме РФ потребовали возбудить уголовное дело против журналиста.





НВ рассказывает, что известно о телеведущем, получившем скандальную славу. рассказывает, что известно о телеведущем, получившем скандальную славу.









Кто такой Георгий Габуния

Родители Георгия Габунии также связаны с журналистикой. Его отец был телережиссером новостных программ, а мать Джульетта Вашакмадзе — известная в Грузии телеведущая.





Габуния родился и вырос в Тбилиси, получал образование вначале в Грузинском техническом университете (будущий журналист обучался на архитектора), а затем — в итальянской Венеции и немецком Веймаре.





Вернувшись на родину, Габуния успел поработать на нескольких грузинских телеканалах — Общественном ТВ Грузии, Маэстро TV и Рустави 2. Сейчас он является ведущим нескольких программ на Рустави 2 и одним из лиц телеканала.





Чем он известен в Грузии

Будучи популярным телеведущим, Георгий Габуния не единожды привлекал к себе внимание резкими высказываниями.





К примеру, весной 2018 года Габуния навлек на себя обвинения в богохульстве со стороны Грузинского патриархата. Анонсируя телесюжет о пересадке деревьев из Аджарии в расположенный рядом парк Бидзины Иванишвили, грузинского миллиардера и экс-премьера, журналист заявил: «Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль».





Габуния заявил, что ему следовало бы прийти в современную Аджарию, где «его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста».









Обращение к Путину и его последствия

Неценузрная брань в адрес Путина в эфире авторской программы Габуни спровоцировала громкий скандал.





Спустя несколько часов после резонансного эфира у здания телекомпании Рустави 2 собралась акция протеста, и канал был вынужден на несколько часов прервать вещание — его возобновили уже утром 8 июля.





Однако Рустави 2 решил не увольнять телеведущего: вечером 8 июля на сайте канала появилось сообщение о том, что Георгия Габунию на два месяца отстранят от телеэфира. После этого он вернется к работе, пояснил в комментарии Громадському гендиректор Рустави 2 Ника Гварамия.





По его словам, своим обращением к Путиню Габуния преследовал «легитимную» цель, однако использованная им форма лишь помешала ей.





Гендиректор Рустави 2 также прокомментировал обвинения властей Грузии в умышленной провокации.





«О реакции грузинских властей. Что бы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала Рустави 2», — подчеркнул Гварамия.





Ранее скандальный эфир Георгия Габунии осудили первые лица страны. «Защита интересов государства не достигается путем агрессии, дестабилизации и беспорядков. Наш путь — мирный, наша перспектива — Европа, а наша сила — стабильность», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.





Резко раскритиковал обращение журналиста к Путину и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он призвал не оставлять «провокацию» безнаказанной. «У этого всего простое название — вражда к собственной стране!» — написал Каладзе в Facebook.





А премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал речь Габунии «войной провокаторов против собственной страны, грязной и отвратительной игрой с безопасностью государства и граждан».









Ожидаемо на резкий выпад Георгия Габунии в адрес Путина отреагировали в России.





В Госдуме РФ потребовали возбудить уголовное дело против журналиста Рустави-2 и экстрадировать его в Россию, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль «решительно осуждает» речь Габунии в телеэфире.