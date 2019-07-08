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Директор Пружанского завода радиодеталей с поличным задержан за взятку

09.07.2019 11:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД с поличным при получении взятки задержали директора ОАО "Пружанский завод радиодеталей".

Об этом БЕЛТА сообщили в МВД. Задержали руководителя 2 июля в Минске

"Глава предприятия и по совместительству депутат Брестского областного Совета депутатов получил незаконное вознаграждение в размере $1,2 тыс. от учредителя коммерческой структуры. Деньги предназначались за благоприятное решение вопросов хозяйственных взаимоотношений между двумя организациями", - рассказали в МВД. 

По данным ведомства, директор завода брал взятки от представителя данного юрлица на систематической основе - практически ежемесячно в течение нескольких лет. Руководитель госпредприятия арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.430 УК (получение взятки). Взяткодатель также стал фигурантом уголовного дела - по ст.431 УК (дача взятки). 
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД с поличным при получении взятки задержали директора ОАО "Пружанский...
 
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