Директор Пружанского завода радиодеталей с поличным задержан за взятку

БЕЛТА сообщили в МВД. Задержали руководителя 2 июля в Об этомсообщили в МВД. Задержали руководителя 2 июля в Минске





"Глава предприятия и по совместительству депутат Брестского областного Совета депутатов получил незаконное вознаграждение в размере $1,2 тыс. от учредителя коммерческой структуры. Деньги предназначались за благоприятное решение вопросов хозяйственных взаимоотношений между двумя организациями", - рассказали в МВД.





По данным ведомства, директор завода брал взятки от представителя данного юрлица на систематической основе - практически ежемесячно в течение нескольких лет. Руководитель госпредприятия арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.430 УК (получение взятки). Взяткодатель также стал фигурантом уголовного дела - по ст.431 УК (дача взятки).



