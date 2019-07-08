Мы договорились с президентом России Владимиром Путиным не ломать "союзный договор", сказал Лукашенко.





"Сейчас в союзном государстве все акценты сместились наверх. Многие вопросы планируется вывести на уровень президентов", - заявил Лукашенко, отметив, что речь идет в том числе и "набивших оскомину" вопросах, связанных с деятельностью рабочей группы министров экономики двух стран "Орешкин-Крутой".





Он подчеркнул, что планировал в Санкт-Петербурге обсудить с Владимиром Путиным итоги переговоров рабочей группы. "Уже "завтра" нам встречаться с президентом Путиным в Питере и обсуждать итоги этих переговоров, а обсуждать нечего", - признал Александр Лукашенко.









Ломать не будем

Рабочая группа по "интеграции" Беларуси и России была создана в конце минувшего года, ее возглавили министры экономики двух стран Максим Орешкин и Дмитрий Крутой. После встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава белорусского кабмина Сергей Румас заявлял о том, что позиции сторон по "интеграции" сходятся на 90%, а самые сложные вопросы оставлены на рассмотрение глав государств.





Также премьеры договорились к ноябрю согласовать соответствующую дорожную карту по углублению сотрудничества двух стран. Вопрос интеграции, помимо прочего, увязывается и с решением других аспектов, в том числе - по цене на газ для Беларуси с 2020 года.





"Группы под их руководством ведут диалог по наполнению договора о союзном строительстве. Суть заключается в том, что мы договорились с президентом Путиным о том, что мы не будем ломать договор. Потому что, если мы влипнем в ломку договора, мы вообще разрушим все, что создано за это время", - сказал Лукашенко во вторник на встрече с Рапотой.





Напомним, что принимая верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств, включая белорусского дипломата, президент России Владимир Путин заявил, что Москва настроена на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами.





"Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко, которые запланированы в привязке к VI заседанию Форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге", - сообщил Путин.





А в ходе прямой линии 20 июня он заявил: "У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, на создание так называемого союзного государства - это не единое государство, это не одно и тоже. Ну, там много элементов, вплоть до создания союзного парламента, введения общей валюты , единой валюты и так далее", - сказал Путин.









Расставили флажки

В беседе с Рапотой Лукашенко констатировал, что договор о "союзном государстве" не реализован в полной мере. Поэтому, по его словам, главы государств решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать материалы.





"Мы назвали это программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора", - напомнил Лукашенко.





При этом определили рамки, "расставили флажки, как говорят охотники, за которые мы выходить не должны, то, что мы сегодня не можем реализовать. Мы ответили на самый главный вопрос, который "подбрасывают" со всех сторон: войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет? Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно", - отметил глава государства.





Степ бай степ

Лукашенко добавил, что на этот вопрос отвечал и он, и его российский коллега. Суть которого заключается в том, что такой необходимости нет.





"Мы решили, что мы должны идти шаг за шагом – "степ бай степ", как принято сегодня модно говорить. Для того, чтобы реализовать положения союзного договора", - рассказал он.





После чего подчеркнул, что есть принципиальные большие вопросы, которые было решено отразить в программе действий по реализации "союзного" строительства.





"Есть текущие вопросы без решения, которых вообще нечего говорить о какой-то интеграции, каких-то программах. Если человек сегодня голодный ходит, что ему про коммунизм говорить и чего-то обещать. Надо решать текущие вопросы, которых у нас с Россией немало", - напомнил Лукашенко.





В пример он привел ситуацию, когда в Беларуси порядка 80 предприятий "закрыты Россельхознадзором или каким-то там органом, а скорее всего правительством к поставкам нашей продукции.





При этом Лукашенко заявил, что этого просто не должно быть в отношениях между двумя государствами. Также должен быть обеспечен равный доступ к госзаказам в Беларуси и России.





"Или промышленная кооперация, о которой мы много говорим, или налоговый маневр, который подкинули вместо таможенных пошлин, о которых мы договаривались, что их вообще в ЕврАзЭс быть не должно, не то что в союзном государстве", - сказал он.







Масса проблем

"Фактически уже истекли сроки по переговорам о поставках природного газа и нефти на будущее. Куча вопросов, которые не решаются. Мы договорились, что решая стратегические вопросы, мы параллельно будем решать и вопросы тактического характера, которые лежат на поверхности и вопиют", - подчеркнул Лукашенко.





После чего сразу добавил, что "без решения этих вопросов с нашей стороны так и разговаривать нечего, то есть - масса проблем".





"Уже прошло столько переговоров. Мне докладывают, что одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос, правительство России обещает дать все команды и распоряжения, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, чтобы в комплексе решать вопрос. Потому что тактика ведения переговоров определена. Пообещали, забыли. Второй раз пообещали, забыли. Идет непонятное торможение этих процессов", - заявляет Лукашенко.



