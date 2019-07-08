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В Витебском районе фура насмерть сбила пенсионера
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло около полуночи 8 июля на дороге Витебск — Полоцк — граница Латвии возле деревни Старое Село,
Водитель большегруза MAN сбил 81-летнего пенсионера, жителя Новополоцка. Мужчина находился на проезжей части без фликера.
Пожилой человек погиб на месте.
Проводится проверка.
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ДТП произошло около полуночи 8 июля на дороге Витебск - Полоцк - граница Латвии возле деревни Старое Село
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