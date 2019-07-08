Источник материала: Новости Волковыска

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по сопровождению уборочной кампании, мониторингу деятельности сельскохозяйственных организаций сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Волковысского райотдела милиции выявлен факт хищения дизельного топлива трактористом одного из предприятий района.

На протяжении периода времени с января по апрель этого года ранее не судимый мужчина, 1964 года рождения, на территории фермы сливал сэкономленную солярку из закрепленного за ним трактора. Всего было похищенно порядка 235 литров. Подозреваемый действовал по следующей схеме: выносил топливо с территории в канистрах до заступления на работу сторожа.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.211 Уголовного кодекса «Присвоение либо растрата», сообщает группа информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

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