Власти Беларуси потребовали от католических паломников оплатить услуги специальных служб

Источник материала: Интерфакс

Крестный ход греко-католиков Беларуси по маршруту Витебск-Полоцк, намеченный на 9-13 июля, не состоится, поскольку верующие не могут оплатить услуги милиции, медиков, работников коммунальных служб, сообщает официальный сайт Римско-католической церкви в Беларуси.

"В ответ на направленный организаторами крестного хода в Витебский облисполком запрос, было получено разрешение на проведение пилигримки. Однако одним из условий, которые выдвинули власти, была оплата услуг специальных служб – милиции, медиков, сотрудников коммунальных служб и так далее", - говорится в сообщении Catholic.by со ссылкой на священника Евгения Усошина и канцлера Курии Апостольского визитатора Греко-католической церкви Беларуси архимандрита Сергея Гаека.

"Поскольку община Греко-католической церкви в Беларуси не имеет средств на оплату услуг названных служб, которые финансируются за счет налогов белорусских граждан, крестный ход из Витебска в Полоцк 9 июля не выйдет", - говорится в сообщении РКЦ.

В Витебском облисполкоме, отказавшем паломникам в "бесплатной" пилигримке, пояснили, что действуют исходя из недавно утвержденных белорусским правительством новых правил проведения массовых мероприятий.

24 января 2019 года Совет министров Беларуси принял постановление №49 "Об утверждении положения о порядке оплаты услуг по обеспечению общественного порядка, которые оказывают органы внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массовых мероприятий".

Конференция католических епископов Беларуси обратилась в Совет министров с вопросом, относится ли данное постановление к проведению религиозных мероприятий – процессий, крестных ходов и других обрядов и церемоний с участием верующих.

В ответе властей, подписанным 15 мая экс-министром внутренних дел Беларуси Игорем Шуневичем, было сказано, что деятельность названного постановления не распространяется на религиозные мероприятия, сообщает Catholic.by.