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Беларусь планирует в 2020 году привлечь около $1,9 млрд внешних ресурсов, в том числе разместит евробонды на $1 млрд – Минфин

09.07.2019 12:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь в 2020 году планирует рефинансировать около 75% из планового погашения внешнего госдолга на $2,5 млрд, сообщил заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец, выступая во вторник в Минске на страновой конференции Fitch.

"Общая сумма погашения госдолга (в 2020 году – ИФ) - $2,5 млрд. Порядка 75% ($1,88 млрд – ИФ) мы планируем рефинансировать. Основным источником, по нашему мнению, может являться выпуск еврооблигаций", - сказал Белковец.

"Мы сегодня видим очень хороший спрос, поэтому разместить выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд – это не проблема. Мы имеем опыт размещения на сумму $1,4 млрд. Сумма в $1 млрд – это не та сумма, которая может вызвать у рынка вопросы или сомнения в достаточности ресурсов для исполнения обязательств", - считает замминистра.

Он также уточнил, что в 2020 году общая сумма обязательств Беларуси по внешнему долгу составляет $3,5 млрд. "В том числе порядка $1 млрд  будет погашено за счет валютных доходов бюджета", - пояснил Белковец.

Замминистра подчеркнул позитивную динамику в части присутствия Беларуси на международном долговом рынке. "Мы видим, что за последние годы для нас рынок постепенно открывается. В 2011 году мы размещали еврооблигации на 7 лет под 8,95% - сегодня эта ставка является нереальной. В феврале 2018 года была последняя сделка - на 12 лет под 6,62%", - сказал он.

По словам Белковца, "у инвесторов есть аппетит к белорусскому риску, количество инвесторов, которые готовы покупать наши облигации в разы больше, чем два года назад".

При этом, отметил замминистра, "на внутреннем рынке ситуация тоже улучшается – два года назад мы размещались под 6,9% сейчас цена – 4,2%". "Все размещаем (на внутреннем рынке – ИФ) через аукционы, это реальные рыночные размещения, никого не заставляем покупать, даже госбанки", - добавил он.

Между тем, как сообщалось, министр финансов Беларуси Максим Ермолович в конце июня заявлял, что Минск может скорректировать планы по выпуску еврооблигаций в 2020 году в случае получения российского госкредита на $630 млн.

Ранее также сообщалось, что в 2019 году Беларусь заместит госкредит РФ кредитом Банка развития Китая на сопоставимую сумму.

Внешний госдолг Беларуси на 1 мая 2019 года составил $16,7 млрд, сократившись за январь-апрель на $0,2 млрд, или на 1,3%. В апреле внешний госдолг вырос на 0,6%.

Премьер-министр Сергей Румас в июне сообщил, что Беларусь планирует разместить очередной выпуск суверенных евробондов в 2020 году на Лондонской фондовой бирже (LSE).

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь в 2020 году планирует рефинансировать около 75% из планового погашения внешнего госдолга на $2,5 млрд, сообщил заместитель министра финансов Беларуси Андрей...
 
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