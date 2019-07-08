"Эксперт РА" присвоил облигациям "Евроторга" на 5 млрд рублей рейтинг "ruА-"

Источник материала: Интерфакс

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг облигациям белорусского ритейлера "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел Финанс") объемом 5 млрд рублей на уровне "ruА-", сообщается в пресс-релизе агентства. Присвоенный рейтинг соответствует ранее присвоенному агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО "Евроторг" ("byA+", "стабильный"), входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC, и облигациями 1-й серии в национальной шкале Беларуси. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Беларуси в национальную рейтинговую шкалу РФ по облигациям 1-й серии установлен рейтинг на уровне "ruA-".

Ранее первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил "Интерфаксу", что под сделку получен первый в истории рейтинг иностранного эмитента от российского агентства ("Эксперт РА"), то есть внедрена и реализована на деле методология рейтингования иностранных эмитентов в России.

Сбор заявок на бонды прошел 5 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. В ходе маркетинга удалось дважды снизить ценовой ориентир по ходу построения книги, и в итоге уйти ниже первоначального диапазона и достигнуть ставки 1-го купона на уровне 10,95% годовых. Ставке соответствует доходность к досрочному погашению через 5 лет в размере 11,41% годовых.

Спрос на облигации превысил предложение в 2,4 раза и составил около 12 млрд рублей.

Техническое размещение запланировано на 9 июля.

Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК "Регион", BCS Global Markets, Московский кредитный банк и "Ренессанс Капитал".

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Беларуси, по итогам 2018 года он сохранил сложившуюся в 2017 году долю в размере 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Беларуси, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения страны).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".