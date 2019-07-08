Страны ЕАЭС договорились о создании компании для сотрудничества в индустриальной сфере

Источник материала: Интерфакс

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о создании компании для сотрудничества в индустриальной сфере, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге во вторник.

"Мы договорились, что будет создана евразийская компания с размещением в одной из стран Евразийского экономического союза. Мы предложили Казахстан, например, где можно бы сделать штаб-квартиру компании", - сказал Мантуров.

По его словам, каждая из стран - участников ЕАЭС вложит свой интеллектуальный технологический капитал, чтобы достичь концентрированного результата и получить синергетический эффект. "Я считаю, такого рода объединяющие направления найдут стимул, чтобы наш союз креп не только с политической стороны, а росла экономическая и индустриальная составляющие в первую очередь", - считает министр.

"Меня коллега спросил, что бы мы предложили в качестве объединяющей составляющей, и мы предложили очень важный тренд - это разработка, создание и производство суперконденсаторов, батарей, аккумуляторов для разных областей применения, начиная от электродвижения и заканчивая накопителями для энергетических систем. Все единогласно поддержали эту идею", - сказал Мантуров.

Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS) - это совместная инициатива министерства энергетики и промышленности ОАЭ и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), соорганизатором саммита выступает Минпромторг России.

Первый международный саммит GMIS прошел в марте 2017 года по инициативе ЮНИДО при поддержке Минэкономики ОАЭ. В 2019 году он проходит в рамках юбилейной Х выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.