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Лукашенко заявил о "непонятном торможении" в переговорах по интеграции с Россией

09.07.2019 12:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет об отсутствии прогресса в работе белорусско-российской межправительственной рабочей группы по вопросам углубления интеграции.

"Идет непонятное торможение этих процессов", - сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой во вторник в Минске.

Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко отметил, что результатом работы группы пока являются "одни обещания". "Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос - правительство России обещает дать, в том числе премьер Медведев, все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы. Потому что определена тактика ведения переговоров: пообещали - забыли, второй раз пообещали – забыли", - заявил он.

"И почему я так публично об этом говорю. Потому что уже "завтра" (на Форуме регионов Беларуси и России в середине июля – ИФ) нам встречаться с президентом Путиным в Питере. И обсуждать итоги этих переговоров. А обсуждать нечего на сегодняшний день", - констатировал президент.

В данной связи Лукашенко попросил Рапоту "взять это под контроль и инициировать, поставить жестко вопрос перед российской стороной о том, что мы должны уже буквально за несколько дней выйти на какие-то итоги". "Чтобы мы могли выработать повестку дня и обсуждать эти вопросы с президентом Путиным 17-18 июля в Питере", - сказал глава государства.

"Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря, - наверное, это время уже ушло", - подчеркнул Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет об отсутствии прогресса в работе белорусско-российской межправительственной рабочей группы по вопросам...
 
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