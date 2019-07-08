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Вопросы интеграции Беларуси и России будут затронуты на VI Форуме регионов

09.07.2019 12:15 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вопросы углубление интеграции будут обсуждаться в ходе VI Форума регионов Беларуси и России, заявил председатель Совета Республики Национального Собрания Михаил Мясникович.

"Актуальность Форума заключается и в том, что и накануне, и в процессе, и, возможно, после пленарных заседаний будут очень активно и на самом высоком уровне обсуждаться вопросы углубления интеграции Беларуси и России", - сказал Мясникович на заседании оркомитета форума в Минске во вторник.

По его словам, на пленарном заседании форума ожидается участие президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.

Мясникович отметил, что всего с белорусской стороны в форуме ожидается участие около 250 человек.

Председатель Совета Республики сообщил, что одним из самых приоритетных направлений Форума регионов Беларуси и России будет  молодежная политика. "Хотелось бы, чтобы те союзные отношения, которые у нас с великой Россией сформировались на протяжении многих столетий и других этапов нашей совместной славянской жизни, эволюционно были унаследованы и молодыми поколениями", - сказал Мясникович.

Это ценность, которую нужно беречь, подчеркнул глава верхней палаты белорусского парламента. Нужно содействовать тому, "чтобы все хорошее, что у нас есть, тиражировалось, множилось и было достоянием молодых поколений", добавил он.

VI Форум регионов Беларуси и России пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 18 июля.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, посвященное межрегиональным связям как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России.

В рамках форума планируется подписание соглашений о сотрудничестве между регионами двух стран, заключение коммерческих контрактов, а также подписание иных документов о партнерстве.

На полях форума состоится встреча Мясниковича и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти, субъектов РФ и регионов Беларуси.

Подготовка к форуму обсуждалась на встрече посла Беларуси в Москве Владимира Семашко с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым.

V Форум регионов Беларуси и России прошел в Могилеве 10-12 октября 2018 года. В нем приняли участие президенты двух стран Лукашенко и Путин.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Вопросы углубление интеграции будут обсуждаться в ходе VI Форума регионов Беларуси и России, заявил председатель Совета Республики Национального Собрания Михаил...
 
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