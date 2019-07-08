Беларусь завершает переговоры с Банком развития Китая о кредите на $0,6 млрд, который заместит госкредит РФ – Минфин

Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси завершает переговоры с Банком развития Китая о суверенном кредите на сумму около $0,6 млрд, который заместит ранее планировавшийся государственный кредит России, сообщил заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец, выступая во вторник в Минске на страновой конференции Fitch.

"Изначально мы рассчитывали на кредит Российской Федерации. Сегодня вопрос предоставления российского кредита немного откладывается, но как альтернативу мы нашли вариант с китайскими кредиторами (Банк развития Китая – ИФ). Сегодня завершаем переговоры и заместим кредит российский кредитом со стороны наших китайских партнеров", - сказал Белковец.

Как сообщалось, министр финансов Беларуси Максим Ермолович в конце июня заявил, что Россия увязывает выделение Беларуси государственного кредита на $630 млн с интеграционными процессами.

"Министр финансов Силуанов (глава Минфина РФ Антон Силуанов - ИФ) неоднократно говорил, что когда мы выйдем на какую-то общую картину по механизмам и инструментам интеграции, тогда будем решать вопросы кредитного взаимодействия в более широком формате, не только в рамках этого кредита, но в целом по всему графику платежей в пользу правительства РФ", - сказал Ермолович.

Ранее также сообщалось, что правительство Беларуси до конца текущего года привлечет от Банка развития Китая суверенный кредит на 3,5 млрд юаней (более $500 млн).

Ранее также сообщалось, что в апреле 2019 года правительство РФ согласовало выделение Беларуси госкредита на $600 млн для рефинансирования текущей внешней задолженности Минска по ранее привлеченным в РФ госкредитам.

Обязательства Минска по погашению внешнего госдолга в 2019 году составляют $3,2 млрд, в том числе обслуживание - $1,1 млрд, погашение или рефинансирование - $2,1 млрд. Привлечение российского госкредита планировалось в рамках программы рефинансирования текущего долга перед правительством РФ.