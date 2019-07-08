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Лукашенко о поездке с Путиным на Валаам: мы не собираемся там что-то тайно решать
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что не собирается "что-то тайно решать" с президентом России Владимиром Путиным во время планируемой поездки на Валаам.
Лукашенко отметил, что многие СМИ, особенно оппозиционные, активно муссируют эту тему, предполагая некие тайные договоренности во время посещения Валаама.
"Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение (поездка туда – ИФ). Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного", - сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой в Минске во вторник.
Главу государства цитирует госагентство
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что не собирается "что-то тайно решать" с президентом России Владимиром Путиным во время планируемой поездки на...
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