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Житель Быховского района заблудился и провел ночь в лесу

09.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Житель Быховского района заблудился и провел ночь в лесу37-летний житель деревни Воронино, инвалид I-й группы, заблудился в лесу в Быховском районе.  Как сообщили в МЧС, 8 июля около 17.30 он с сестрой собирал ягоды на опушке леса, а затем сестра потеряла его из вида. Мобильного у мужчины не было.

Для проведения поисков был задействованы спасатели, милиция, работники лесхоза, местные жители. Около часа ночи поиски прекратили, продолжили их сегодня утром. В 7.46 потерявшегося обнаружили на автодороге Гомель-Могилев — в районе деревни Сидоровичи Могилевского района.

Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается.

mogilevnews.by

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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37-летний житель деревни Воронино, инвалид I-й группы, заблудился в лесу в Быховском районе.  Как сообщили в МЧС, 8 июля около
 
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