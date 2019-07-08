Житель Быховского района заблудился и провел ночь в лесу

Источник материала: Маяк Преднепровья

37-летний житель деревни Воронино, инвалид I-й группы, заблудился в лесу в Быховском районе. Как сообщили в МЧС, 8 июля около 17.30 он с сестрой собирал ягоды на опушке леса, а затем сестра потеряла его из вида. Мобильного у мужчины не было.

Для проведения поисков был задействованы спасатели, милиция, работники лесхоза, местные жители. Около часа ночи поиски прекратили, продолжили их сегодня утром. В 7.46 потерявшегося обнаружили на автодороге Гомель-Могилев — в районе деревни Сидоровичи Могилевского района.

Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается.