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Курсы валют и криптовалют на сегодня

09.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль дорожает сразу ко всем основным валютам, биткойн +976.04.

Курс доллара снизился на 0,0024 рубля до 2,0497 BYN/USD и покинул максимум за 19 дней. За предыдущие восемь торгов доллар ни разу не дешевел.

Курс евро упал на 0,0037 BYN до 2,2999 BYN/EUR. Это минимальный уровень за 361 день, всего 4 дня не хватает до годового минимума.

Курс российского рубля опустился всего на 0,0008 BYN до 3,2130 BYN/100 RUB до минимума за 21 дней.

Bitcoin − 12450.4$ (+976.04);

Bitcоin Cash/ВСС – 421.5$ (+12.86);

DigitalCash − 158.32$ (-1.06);

Еthеreum − 312.07$ (+3.82);

ZCаsh − 104.01$ (-2.66);

Monero − 102.13$ (-2.13).


 
 
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Белорусский рубль дорожает сразу ко всем основным валютам, биткойн +976.04.
 
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