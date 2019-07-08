Жизни людей и сохранность имущества

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В жилищном фонде, в котором не соблюдаются нормы пожарной безопасности, находятся под угрозой люди и их имущество. Об этом шла речь на ХIV очередной сессии Городокского районного Совета депутатов 28 созыва, которая прошла 5 июля в большом зале райисполкома.

В работе сессии принял участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Мирош, который вручил благодарности председателя нижней палаты высшего законодательного органа нашего государства заместителю председателя КДН Городокского райисполкома Наталии Лешкович, оператору по искусственному осеменению КУСХП им. Свердлова Ирине Краюшко и председателю Пальминского сельского Совета депутатов Анфисе Берёзко.

— Выполнение требований пожарной безопасности является одной из приоритетных задач деятельности государственных органов, направленной на укрепление общественной безопасности, предотвращение гибели людей, ущерба экономике и экологии страны, — подчеркнул в начале своего доклада начальник Городокского РОЧС Вячеслав Савицкий.

За истёкший период 2019 г. в районе произошло 17 пожаров (за аналогичный период 2018 г. — 20), гибели на пожарах не допущено (в 2018 г. погиб один человек). Рост пожаров наблюдается на территории Вайханского, Бычихинского, Пальминского и Межанского сельсоветов.

В этом году Глава государства поручил принять меры по обеспечению постоянного контроля за пожарной безопасностью общежитий и других объектов с массовым пребыванием людей, особенно детей, включая вопросы содержания в исправном состоянии систем пожарной автоматики. Однако совместная и последовательная работа всех заинтересованных служб и ведомств района по устранению имеющихся нарушений не позволила улучшить состояние пожарной безопасности объектов. Приняты некоторые меры по обеспечению первичными средствами пожаротушения, устранению источников зажигания и приведению в соответствие требованиям норм путей эвакуации. Но работы по оборудованию объектов техническими средствами противопожарной защиты практически не проводятся. Вопросы пожарной безопасности общежитий неоднократно рассматривались на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям всех уровней, заседаниях райисполкома и облисполкома, в том числе в рамках выполнения требований Директивы № 1.

Из восьми общежитий района в пяти созданы все условия для безопасного проживания граждан. Положительным примером в этом направлении служат общежития ГГАТК.

Зачастую общежития не оборудованы системами оповещения жильцов о возникшем возгорании, не созданы условия для безопасной эвакуации людей, не в полном объёме в наличии первичные средства пожаротушения.

В. Савицкий подчеркнул, что установление противопожарного режима, в частности, оборудование мест для курения, определение порядка осмотра и закрытия технических и вспомогательных помещений, пользования электрическими приборами, элементарная уборка, качественное обучение персонала и проживающих требованиям пожарной безопасности и контроль за правилами проживания не требуют финансовых затрат, но могут спасти человеческие жизни и имущество граждан.

Вячеслав Николаевич напомнил о пожаре в общежитии по ул. Невельское шоссе в Городке, который произошёл в этом году. Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём нанимателя, способствовали этому в том числе злоупотребление алкоголем, отсутствие контроля и безответственность проживающих.

Понимая опасность и масштабы последствий, органы государственного пожарного надзора проводят мониторинги состояния безопасности общежитий, разъяснительную работу с персоналом и проживающими. В 2019 г. проведено четыре выборочные проверки объектов, более 40 мониторингов состояния пожарной безопасности, по результатам которых руководителям к исполнению предложено более 100 мероприятий. В 2019 г. собственники потенциально-опасных объектов активизировали работу в данном направлении.

О своей работе в направлении пожарной безопасности в общежитиях и местах массового скопления людей доложили директор КУПП «ГПКиТС» Ирина Казакова, начальник отдела по образованию райисполкома Наталья Береснева и заместитель директора ГГАТК Юрий Сорочинский.

Проблема пожарной безопасности должна волновать не только руководителей предприятий и учреждений, на балансе которых они числятся. Безопасность каждого жильца находится в первую очередь в его руках. И принять меры к сохранности своей жизни и нажитого непосильным трудом имущества может и обязан каждый гражданин. Ведь поиск виноватых после пожара, увы, не поможет вернуть родным близкого человека, а того, кто останется без крыши над головой, вряд ли утешит.

Любовь ШЛЕЙКО.