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«Сильно ли воняет? Да тут умереть можно!» Жители деревни под Минском жалуются на горы помета

09.07.2019 13:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Найти Прудянскую слободу без навигатора не составит труда — ориентируйтесь на запах. Тяжелый, аммиачный, с нотками тухлых яиц. Такой запоминающийся ориентир у деревни в Минском районе на 60 домов появился благодаря птицефабрике из Заславля. Люди жалуются, что с апреля сюда свозят органические удобрения и сгружают их в бетонную яму рядом с домами. Что происходит на месте и что говорит руководитель фабрики — в материале.


В Прудянскую Слободу в Лошанского сельсовета ведет только одна дорога, заканчивающаяся тупиком — ее перерезала бетонка второй минской кольцевой. Деревня небольшая — всего около 60 дворов. Лет 15 назад сельсовет пустующие участки выставил на аукцион и их охотно покупали минчане — столица рядом, хорошая дорога, газ, центральный водопровод. И до недавнего времени всех все устраивало — вокруг живописные поля, лес, озера. В этом году сельскую идиллию нарушили сельхозпроизводители — «Племптицезавод «Белорусский» решил обустроить площадку хранения своих отходов буквально под носом жителей Слободы.


Встречающие журналистов местные жители Егор и Владимир говорят, что сегодня в деревне воняет не так уж и сильно.

— Ветер поменялся, жара спала, а несколько дней назад дышать невозможно было, слезы наворачивались, — говорит Егор. — Этот непрекращающийся, постоянный кошмарный запах и тучи мух у нас с мая.

В деревне всего одна улица и «амбре» становится ощутимым к ее середине. К последним домам мы подъезжали уже с закрытыми окнами, но это мало помогало. Егор и Владимир отвели нас к источнику зловония. Долго идти не пришлось — от участка Владимира до «эпицентра» — не более 100 метров.


— Раньше здесь колхозная ферма была, от нее только эта силосная бетонная яма осталась, — говорят мужчины. — Ее никак не использовали долгие годы, а в апреле этого года в нее местная птицефабрика решила сливать свои отходы производства. Мы сначала думали, что это просто поля удобряют — для деревни дело привычное. Но с каждым днем становилось все хуже. Мы начали искать источник вони. Оказалось, что с птицефабрики примерно раз в неделю, почему-то по выходным, приезжают трактора и сливают в яму свое дерьмо: куриный помет, перья, яйца — все вперемешку. В мае уже дышать нечем было. Вы знаете, как пахнет тухлое яйцо, аммиак, гниющая курица и куриное дерьмо? Вот этим всем мы и дышим уже два месяца. Совсем невозможно стало жить, когда установилась жаркая погода — умереть можно! Людей просто выворачивает на изнанку, глаза слезятся. Многие с деревни просто съехали. Терпимо только когда ветер идет от деревни, а в безветренную погоду просто кошмар. Со временем кучи покрылись коркой и стало чуть легче, но после дождей вонь опять усилилась.


Открыть/скачать видео (9.88 МБ)

По словам местных жителей когда силосная яма заполнилась, трактора стали разгружаться рядом, на горке в сотне метров от нее.


Недалеко от навозохранилища — еще одна площадка с органикой

— По санитарным нормам такие вещи должны находиться не ближе 300 метров от участков (на самом деле — не ближе 500 метров, прим. REALTY.TUT.BY), а тут же нам прямо под нос возят, — говорит Егор. — Мы писали письма в КГК, природоохранное ведомство, Санэпидемстанцию, но наши письма переадресовывали в Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

В ответе этого ведомства говорится, что «возле д. Слобода (Лошанского с/с) находится навозохранилище, принадлежащее КСУП «Племптицезавод «Белорусский», принятое в эксплуатацию в 1989 году и оборудованное в соответствии с действующими нормами (выложена из бетонных плит, расстояние от навозохранилища до жилого фонда во время сдачи в эксплуатацию соответствовало установленным требованиям)».


Из письма Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома

Чиновник, который составлял это письмо, не указал на каком расстоянии от жилых домов по новым нормам должно находится подобное хранилище. Но не забыл напомнить — что органика повышает урожайность, а эти «мероприятия не противоречат действующему законодательству регулирующему производство сельскохозяйственной продукции, а также требований Закона Республики Беларусь от 07.01.2012 № 340−3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Утешением для населения Слободы можно считать обещание, что «в дальнейшем использование навозохранилища для складирования птичьего помета не планируется. Накопленная органика в августе 2019 года будет внесена на поле и перепахана».

Егор говорит, что после этого письма, дней десять назад, приехали трактора птицефабрики и начали вывозить свою органику из ямы в другое место — на противоположную сторону поля, ближе к МКАД-2. Но убрали не все.

Теперь яма заполнена примерно на треть. Но поверьте, эти остатки куриного помета, перьев и скорлупы яиц в лужах буро-коричневого цвета воняют не меньше. Запах фотографии не передают, но фотограф изо всех сил сдерживался, чтобы не «уехать в Ригу».


Новое место хранения в другом конце поля — от него до Слободы приличное расстояние

— Вот, посмотрите на дорогу, по которой возили — трактор едет, а из кузова все льется, — рассказывает Егор. — Сейчас подсохло, а неделю назад дорога была залита ровным слоем дерьма. Я проехал по дороге на машине, теперь не могу избавиться от запаха — уже три раза мыл, а все еще воняет.


Дорога с засохшей жижей

— Нам пообещали, что в августе все вывезут и больше сюда сливать свое дерьмо не будут. Это, конечно, замечательно, но нам предлагают нюхать свою органику еще два месяца?

Местные жители также опасаются, что вонючая жижа рано или поздно попадет в водоносные слои — рядом с навозохранилищем находится водонапорная башня.

«Все вывезем»

Мы дозвонились до руководителя предприятия «Племптицезавод «Белорусский» Николая Кудрука.

— Навозохранилище строилось еще в советские годы. Расстояние до деревни было выдержаны по ГОСТам — более 500 метров до ближайшего дома. Но потом сельисполком начал раздавать участки и эти расстояния до навозохранилища не учитывал. Получилось, что до ближайшего, крайнего участка расстояние сократилось до 350 метров. Человек начал жаловаться и мы приняли решение вывозить. Ситуация такая, что не мы со своим навозохранилищем подошли ближе к домам, а деревня.

Со слов Николая Кудрука, работы по вывозу органики в другое место уже проводились и уже завтра будут продолжены. Навозохранилище использоваться не будет. Более того, его разберут, а яму заровняют. Руководитель сельхозорганизации также пообещал вывезти на другую площадку и кучу помета рядом с навозохранилищем. Причем будет это сделано в ближайшее время.

— Рапс снимем, внесем органику, запашем и запахов больше не будет, — пообещал Николай Кудрук.

 
 
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В Прудянской Слободе жалуются на невыносимую вонь от открытого навозохранилища птицефабрики. Там и в самом деле кошмарные запахи.
 
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