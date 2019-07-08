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«АвтоВАЗ» провел скромное обновление семейства Lada Largus
Источник материала: Tut.by
Российский производитель модернизировал фургоны и универсалы Lada Largus, которые получили незначительные изменения во внешности, а также слегка пересмотренное оснащение.
Все Largus получили измененный фирменный логотип с трехмерной ладьей, решетку радиатора с модернизированной структурой, а также крупный шильдик с названием модели на створке задних распашных дверей. Во всех комплектациях появилась новая ткань обивки сидений, а также функция отключения головной светотехники при выключении зажигания.
В комплектации Comfort на пассажирском универсале появились два задних динамика в дополнение к двум передним (ранее 4 динамика были доступны, начиная с комплектации Luxe). В России Largus в таком исполнении стал немного дороже и предлагается от 686 900 рублей (10 770 долларов по текущему курсу). Для фургонов Largus в исполнении Comfort (от 676 900 рублей) стал доступен пакет Plus, включающий зеркала с электроприводом и обогревом, датчики парковки и рейлинги на крыше. Наконец, универсал Largus в комплектации Luxe получил черное покрытие центральной стойки кузова, также предлагается обновленный пакет Prestige с глубокой тонировкой задних стекол, доступная и для Largus Cross.
Технику Largus изменения не затронули.
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Российский производитель модернизировал фургоны и универсалы Lada Largus, которые получили незначительные изменения во внешности и пересмотренное оснащение.
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