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«Одни обещания». Лукашенко заявил, что интеграцию с Беларусью тормозит Россия

09.07.2019 13:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Одни обещания». Лукашенко заявил, что интеграцию с Беларусью тормозит Россия

Александр Лукашенко обвинил Россию в «торможении процесса переговоров по интеграции двух стран».

По словам президента, переговорная группа от российской стороны и правительство РФ пообещали, но уже дважды откладывали решение вопросов, касающихся интеграции, пишет РИА Новости. Лукашенко уточнил, что при этом тактика ведения переговоров была выстроена.

«Мне сегодня докладывают, что одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос, правительство России, в том числе премьер Медведев, обещает дать все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы, потому что тактика ведения переговоров определена... Пообещали, забыли»,— заявил президент Беларуси.

Отмечается, что глава республики уже поручил госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте ускорить процесс и выработать повестку дня для встречи Владимиром Путиным, которая пройдет с 17 по 18 июля.

 
 
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Александр Лукашенко обвинил Россию в «торможении процесса переговоров по интеграции двух стран».
 
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