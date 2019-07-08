«Одни обещания». Лукашенко заявил, что интеграцию с Беларусью тормозит Россия

Источник материала: Ежедневник





Александр Лукашенко обвинил Россию в «торможении процесса переговоров по интеграции двух стран».

По словам президента, переговорная группа от российской стороны и правительство РФ пообещали, но уже дважды откладывали решение вопросов, касающихся интеграции, пишет РИА Новости . Лукашенко уточнил, что при этом тактика ведения переговоров была выстроена.

«Мне сегодня докладывают, что одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос, правительство России, в том числе премьер Медведев, обещает дать все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы, потому что тактика ведения переговоров определена... Пообещали, забыли»,— заявил президент Беларуси.

Отмечается, что глава республики уже поручил госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте ускорить процесс и выработать повестку дня для встречи Владимиром Путиным, которая пройдет с 17 по 18 июля.