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«Одни обещания». Лукашенко заявил, что интеграцию с Беларусью тормозит Россия
09.07.2019 13:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко обвинил Россию в «торможении процесса переговоров по интеграции двух стран».
По словам президента, переговорная группа от российской стороны и правительство РФ пообещали, но уже дважды откладывали решение вопросов, касающихся интеграции, пишет
«Мне сегодня докладывают, что одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос, правительство России, в том числе премьер Медведев, обещает дать все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы, потому что тактика ведения переговоров определена... Пообещали, забыли»,— заявил президент Беларуси.
Отмечается, что глава республики уже поручил госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте ускорить процесс и выработать повестку дня для встречи Владимиром Путиным, которая пройдет с 17 по 18 июля.
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Александр Лукашенко обвинил Россию в «торможении процесса переговоров по интеграции двух стран».
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