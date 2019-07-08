В России перевернулся и загорелся БЕЛАЗ, момент происшествия попал на видео

Источник материала: Tut.by

На Быстринском горно-обогатительном комбинате в России произошла авария с участием БЕЛАЗа: многотонный самосвал, спускаясь с уклона дороги, не вписался в поворот и перевернулся. Машина сразу же загорелась, но водителю удалось выбраться из кабины. Авария попала на видео, а ее причины теперь выясняет специальная комиссия.