Беларусбанк предупреждает о мошенниках, которые получают доступ к интернет-банкингу и выводят деньги

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк предупреждает своих клиентов о новых схемах мошенничества. Так, мошенники получают доступ к интернет-банкингу и выводят деньги. «Чтобы завладеть паролями и другими банковскими данными, мошенники прибегают к психологическим манипуляциям и используют человеческий фактор», — отмечают в банке и поясняют, как защитить свои деньги.



Фото: TUT.BY

«Под видом „покупателя“ мошенник связывается с продавцом товаров в интернете. Под предлогом внесения залога „покупатель“ просит „продавца“ передать реквизиты карты или, например, смс-код. Он даже предоставляет ссылку на поддельный сайт банка, похожий на официальный, с похожим адресом в строке. После получения доступа к интернет-банкингу „продавца“ мошенник снимает деньги со счетов», — уточняют в банке.

Специалисты банка уточняют, что у мошенников есть несколько уловок для того, чтобы ввести в заблуждение, и дают советы, как себя обезопасить. Одно из правил безопасности — ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты карточек, 3D пароль, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, любые одноразовые СМС коды от банка.

«С вами в соцсетях могут связаться мошенники, взломавшие аккаунты ваших родных, знакомых, друзей. Свяжитесь с родственниками или знакомыми и уточните: они ли общаются с вами, — советуют в банке. — Не размещайте в социальных сетях фотографии с изображением вашей карточки, а также карты кодов интернет-банкинга. Если вы все же предоставили данные для входа в интернет-банкинг постороннему лицу, то в срочном порядке заблокируйте карточку. Смените пароль. Обратитесь в отделение банка для замены карточки и перевыпуска карты кодов».