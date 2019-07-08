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Это нечестная конкуренция . Таксисты требуют установить минимальный тариф 0,7руб км и упростить доступ в аэропорт

09.07.2019 13:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Это нечестная конкуренция . Таксисты требуют установить минимальный тариф 0,7руб км и упростить доступ в аэропорт
фото авторов петиции

Обращение размещено на сайте петиций и сейчас идет сбор подписей (на утро 9 июля было собрано 232 подписи, для отправки петиции нужно еще 268).

В обращении в Министерство антимонопольного регулирования и торговли перевозчики заявили, что вынуждены работать  в условиях нечестной конкуренции. Они высказывают свое недовольство тем, что должны платить при 3-м и последующем заездах на территорию аэропорта, в то время как служба трансфера аэропорта 7373 такой платы не вносит.

 
 
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Таксисты подготовили обращение в МАРТ и требуют равных условий по доступу в аэропорт.
 
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