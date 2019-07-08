Это нечестная конкуренция . Таксисты требуют установить минимальный тариф 0,7руб км и упростить доступ в аэропорт

Источник материала: Myfin



фото авторов петиции

Обращение размещено на сайте петиций и сейчас идет сбор подписей (на утро 9 июля было собрано 232 подписи, для отправки петиции нужно еще 268).

В обращении в Министерство антимонопольного регулирования и торговли перевозчики заявили, что вынуждены работать в условиях нечестной конкуренции. Они высказывают свое недовольство тем, что должны платить при 3-м и последующем заездах на территорию аэропорта, в то время как служба трансфера аэропорта 7373 такой платы не вносит.