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Беларусь в июле разместит облигации на российском рынке

09.07.2019 13:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь в июле разместит облигации на российском рынке

Беларусь начинает размещение государственных облигаций на рынке России. Минфин рассчитывает привлечь 5-10 млрд российских рублей.

«На этой неделе мы опубликуем индикативные условия размещения. Роад-шоу начнется 22 июля и до конца месяца будет закрыта сама сделка», — сообщил заместитель министра финансов Андрей Белковец, передает БелТА.

В целом Минфин хотел бы привлечь из России 30 млрд российских рублей. Программа предполагает шесть траншей. Ведомство хочет начать с небольшого транша, чтобы проверить спрос на ценные бумаги.

По словам замминистра,  целью Минфина является не объем заимствования, а заимствование с приемлемой ставкой. Белковец отметил, что ставка по размещению «Евроторга», которое состоялось на прошлой неделе, стала ориентиром для ведомства. Беларусский ритейлер привлек 5 млрд рублей под 10,95% годовых. Минфин ожидает, что ставка по суверенным облигациям Беларуси будет ниже 10%.

 
 
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Беларусь начинает размещение государственных облигаций на рынке России. Минфин рассчитывает привлечь 5-10 млрд российских рублей.
 
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