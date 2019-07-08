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На лесозаготовке под Смолевичами на двух мужчин упало дерево
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 июля в Смолевичском районе были обнаружены тела двух вальщиков леса. Выясняются обстоятельства их гибели.
Как
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Зафиксирована следовая картина на месте происшествия, выполнена проверка, назначено проведение судмедэкспертиз. Запрошена документация, имеющая отношение к заготовке древесины на данном участке и к иным правовым отношениям.
Выясняется, что могло способствовать трагическому случаю.
На прошлой неделе в Чаусах во время работы на производстве погибла женщина.
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Новости Беларуси. 7 июля в Смолевичском районе были обнаружены тела двух вальщиков леса. Выясняются обстоятельства их гибели. Как сообщает УСК по Минской области,...
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