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На лесозаготовке под Смолевичами на двух мужчин упало дерево

09.07.2019 13:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 июля в Смолевичском районе были обнаружены тела двух вальщиков леса. Выясняются обстоятельства их гибели.

Как сообщает УСК по Минской области, 61-летний житель Борисова и 45-летний житель Гомельской области выполняли работы по валке леса. В какой-то момент на них упало подпиленное дерево. Мужчины получили смертельные травмы.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Зафиксирована следовая картина на месте происшествия, выполнена проверка, назначено проведение судмедэкспертиз. Запрошена документация, имеющая отношение к заготовке древесины на данном участке и к иным правовым отношениям.

Выясняется, что могло способствовать трагическому случаю.

На прошлой неделе в Чаусах во время работы на производстве погибла женщина. 

Она выполняла работы на тестомесильной машине – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 7 июля в Смолевичском районе были обнаружены тела двух вальщиков леса. Выясняются обстоятельства их гибели. Как сообщает УСК по Минской области,...
 
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