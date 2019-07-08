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Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных

09.07.2019 13:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Забавная ситуация произошла в Индии: животное показывает мужчине на спину и просит, чтобы он ее почесал. Но человек не совсем попадает в точку, умная обезьяна берет человека за руку и прикладывает ее к другому месту.

Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных
Фото: Daily Mail

Как сообщает Daily Mail, веселые фотографии и видео появились в социальных сетях. Обезьянка сидит на деревянном настиле с человеком, который начинает чесать спину животному.

Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных
Фото: Daily Mail

Решив, что мужчина делает это не так, как нужно, очаровательное животное просит человека погладить ее в другом месте.

Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных
Фото: Daily Mail

Мужчина продолжает чесать обезьянку, но как только он перестает это делать, животное сразу же хватает его за руку и просит еще.

Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных
Фото: Daily Mail

В конце обезьяна даже прыгает на руки к человеку и обнимает его.

Умилительный момент: обезьянка учит человека, как правильно гладить животных
Фото: Daily Mail

Животные часто ведут себя забавно и пытаются привлечь внимание человека любым способом.

В Бразилии 7 щенков золотистого ретривера обежали всю территорию дома, чтобы поиграть с маленьким хозяином, подробнее можно узнать здесь.

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Забавная ситуация произошла в Индии: животное показывает мужчине на спину и просит, чтобы он ее почесал. Но человек не совсем попадает в точку, умная обезьяна берет...
 
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