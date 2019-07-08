ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Березинском районе 12-летний ребёнок на мопеде столкнулся с деревом

09.07.2019 12:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 июля около шести вечера в Березинском районе в аварию попал несовершеннолетний водитель мопеда.

Как сообщает МВД Беларуси, 12-летний водитель Sabur SB 50Q двигался по трассе Мартияновка – Котово – Осово. На 11 км дороги подросток врезался в дерево.

В Березинском районе 12-летний ребёнок на мопеде столкнулся с деревом
Фото: МВД Беларуси

Мальчик получил ЗЧМТ, перелом лобной кости справа, ушиб головного мозга средней степени тяжести, рваную рану лица. Ребёнок госпитализирован.

В Березинском районе 12-летний ребёнок на мопеде столкнулся с деревом
Фото: МВД Беларуси

Летом 2019 года в Житковичах опрокинулся мотоцикл. 

Водитель был доставлен в хирургическое отделение больницы – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 8 июля около шести вечера в Березинском районе в аварию попал несовершеннолетний водитель мопеда. Как сообщает МВД Беларуси, 12-летний водитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь планирует в 2020 году привлечь около $1,9 млрд внешних ресурсов, в том числе разместит евробонды на $1 млрд – Минфин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика