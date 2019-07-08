|
В Березинском районе 12-летний ребёнок на мопеде столкнулся с деревом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 июля около шести вечера в Березинском районе в аварию попал несовершеннолетний водитель мопеда.
Как
Мальчик получил ЗЧМТ, перелом лобной кости справа, ушиб головного мозга средней степени тяжести, рваную рану лица. Ребёнок госпитализирован.
Летом 2019 года в Житковичах опрокинулся мотоцикл.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 8 июля около шести вечера в Березинском районе в аварию попал несовершеннолетний водитель мопеда. Как сообщает МВД Беларуси, 12-летний водитель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)