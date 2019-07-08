В Музее Белорусского Полесья новая выставка, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны

Источник материала: Пинский Вестник

Экспозиция зала Великой Отечественной войны в Музее Белорусского Полесья пополнила юбилейной выставкой «Вами гордится Пинск». Она посвящена ветеранам - бывшим фронтовикам, участникам освобождения Беларуси, чьи судьбы связаны с нашим городом.



Здесь представлены фотографии, документы, личные вещи нескольких небезызвестных в Пинске людей, молодость которых пришлась на военную пору. Впрочем, таковых было множество. Сегодня мы говорим о них не только как о доблестных воинах, но и как о сослуживцах, знакомых, а то и просто соседях. Безусловно, каждый достоин отдельного рассказа, а то и целой книги.



- Особенностью выставки является то, что она состоит из материалов, переданных музею самими ветеранами или их семьями, - отмечает старший научный сотрудник Александр Оржеховский. - Такие фонды начали формироваться в 60-70-е годы и продолжают пополняться до сих пор. В числе последних - дары музей от Матвеевых и Чистовых.



Немного о тех, о ком рассказывает выставка.



Призванный в Красную Армию еще до войны в Красную Армию Сергей Матвеев служил шофером в Ульяновском бронетанковом училище. Великую Отечественную прошел сапером, стрелком танковой бригады. На Пинщину приехал из Перми, где работал на лесовозе. Но здоровье было уже не то, чтобы осваивать зеленое богатство Урала. Тем не менее, Сергей Сергеевич шоферское дело не оставил и долгое время трудился в пинской райсельхозтехнике водителем.





О работнике судостроительно-судоремонтного завода Станиславе Булацком еще при жизни ходили легенды. Еще бы - кавалер четырех (!) орденов Красного Знамени (и это кроме прочих наград), воздушный разведчик, пилот пикирующего бомбардировщика Пе-2. В весенние и летние дни подготовки и проведения Белорусской наступательной операции «Багратион» совершил более шестидесяти вылетов к центрам немецкой обороны, на линию фронта и железнодорожные станции Брест , Барановичи, Лунинец, Пинск. После освобождения Беларуси осуществлял воздушную разведку на территории Польши и Германии.

В то время когда Станислав Петрович разведывал тылы противника, разящими ударами сокрушал оборону врага на северо-востоке Беларуси штурмовой авиаполк, в котором служил выпускник Чкаловской авиационной школы Василий Сивохин. В конце войны на Ил-2, переделанным в качестве торпедоносца, топил немецкие корабли. После Победы, оставшись служить в авиации, летал на первых советских реактивных самолетах.



В 1958 году оставил службу и командир эскадрильи Александр Березин. Его можно назвать человеком, которому очень повезло: он воевал с 1941 по 1945 год, тогда как когда как средняя продолжительность жизни боевого летчика не превышала шести-семи месяцев. Был командиром звена ближних бомбардировщиков, а затем - летчиком-корректировщиком. Среди наград - орден Александра Невского. На мирном поприще Александр Григорьевич посвятил себя воспитанию юных пинчан: вел кружки в Доме пионеров. А еще ему нравилось выступать в народном театре. На выставке можно увидеть летную книжку, часы, документы к наградам военного летчика Евгения Чистова. Здесь же публикации флотских газет об Александре Пескове, который 12 июля 1944 года руководил группой катеров и тральщиков Днепровской флотилии, обеспечивающей доставку десанта для освобождения Пинска. Фронтовую биографию завершил в Берлине, а послевоенные годы продолжил службу в пинском военно-морском гарнизоне, избирался депутатом горсовета. В 1974 году А.Пескову одному из первых было присуждено звание «Почетный гражданин г. Пинска».



Музей с благодарностью примет личные вещи ветеранов, связанные с периодом Великой Отечественной войны. Памятные предметы получат государственный учет и хранение и останутся для будущих поколений свидетельствами жизни и подвига во славу Отечества.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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