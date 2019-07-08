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В райисполкоме рассмотрен вопрос о проведении уборки урожая

09.07.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В райисполкоме рассмотрен вопрос о проведении уборки урожая

На пороге ответственная сельскохозяйственная кампания – уборка урожая. О готовности к её проведению шла речь на заседании районного исполнительного комитета.

В докладе заместителя начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома – начальника отдела организации сельскохозяйственного производства Н.И. Короткой отмечено, что в этом году в районе предстоит убрать 22512 гектаров зерновых, 6389 – рапса, 1200 – льна, 1540 – семенников многолетних трав. Государству необходимо поставить 7300 тонн пшеницы, 200 тонн продовольственного и 700 – пивоваренного ячменя, 5500 тонн маслосемян рапса. Для обеспечения нужд сельхозпредприятий надо намолотить в бункерном весе 74 тысячи тонн зерна, 9500 – рапса.
Выполнять намеченные планы приходится в сложных условиях. Засуха и аномально высокие температуры нынешних весны и лета заставили поволноваться земледельцев: недостаток влаги сказался на формировании урожая, на лёгких почвах началось преждевременное созреваниепосевов. Восполнить зерновую группу возможно за счёт кукурузы, которой посеяно на 600 гектаров больше прошлогоднего, из них 511 – по зерновой технологии.
Перед участниками жатвы стоит задача убрать урожай в оптимальные сроки и без потерь. Для этого необходимо обеспечить полную боевую готовность всех звеньев уборочного процесса. Райсельхозпродом и сельхозорганизациями разработаны мероприятия по обеспечению надлежащего проведения необходимых работ.
Одним из главных условий своевременной и качественной уборки является техника – от её производительности зависит бесперебойная работа в поле. На жатве будет задействовано 95 зерноуборочных комбайнов – нагрузка на каждый составит около 320 гектаров, что более чем вдвое превышает нормативную. Чтобы справиться с большим объёмом работ в запланированные сроки, а это максимум 3 недели, необходимо не только надёжно подготовить технику, но и предусмотреть чёткое обслуживание комбайнов в поле, исключить всякого рода простои, наладить своевременную отвозку зерна.
На заседании подвергнуты критике руководители, в чьих хозяйствах промедлили с ремонтом. Райагросервисом поставлены необходимые запчасти, от расторопности хозяев зависит их приобретение и грамотное использование. Зерноуборочная техника должна быть безотлагательно поставлена на линейку готовности и до 15 июля пройти техосмотр.
Поспешить необходимо и с завершением подготовки сушильного оборудования: зерно нового урожая готовы принять около 80% зерносушильных комплексов. Мощность сушильного оборудования позволяет в сутки просушить 5800 тонн, что соответствует дневному намолоту. В случае повышенной влажности на помощь придут ОАО «Шайтерово» и участок Полоцкого КХП. Для хранения нового урожая подготовлено 82% складских помещений. Продолжается их дезинфекция, проверка весового хозяйства. Подготовительные работы планируется завершить до 15 июля.
Несмотря на засуху, льноводам удалось вырастить неплохой урожай льнотресты. Однако местами лён неровный, короткостебельный и полеглый, что осложнит уборку. Для этих целей на льнозаводе имеются 4 льнотеребилки и 8 комбайнов. В ближайшее время поступят ещё 2 единицы новой уборочной техники и 6 прессов, что облегчит ход уборочной.
Одновременно с жатвой начнется уборка семенников многолетних трав, которую следует проводить особенно бережно из-за их высокой стоимости. Стоит задача своевременно убрать солому под необходимую потребность, а излишки измельчить и запахать.
С 5 августа наступают оптимальные сроки сева озимого рапса, который надо посеять на 3000 гектарах. Для этого необходимо закупать необходимые препараты и удобрения, заблаговременно вспахать поля. Всего запланировано посеять озимые зерновые на 15500 гектарах и провести сев следует с максимальной ответственностью – именно озимые зерновые культуры составляют основу урожая на наших землях.
На заседании обсуждены меры по обеспечению уборочной кампании необходимыми кадрами, организации труда участников жатвы, форм материального и морального поощрения, питания и безопасности проводимых работ¸ наличия спецодежды и средств индивидуальной защиты. Подчёркнута важность безоговорочного соблюдения трудовой дисциплины, распорядка дня, эффективного использования рабочего времени. Для оптимальных сроков жатвы, например, важно равномерное созревание посевов, с этой целью необходимо обработать их глифосатами, что позволит увеличить рабочий день на 3 часа.
Предусмотрено задействовать на уборке возможности городских организаций: будут привлечены как минимум 27 механизаторов и 11 единиц техники. Как отметил первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию В.Н. Шилов, уборка урожая – дело всех без исключения организаций и жителей района. На это горячее время нет более важных дел, чем в поле и на зернотоку. Своевременно и качественно провести уборку – быть с хлебом круглый год.

 
 
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