Браконьеры ответят по закону

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В начале июня 2019 года сотрудниками Верхнедвинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира совместно с сотрудниками Верхнедвинской РОС РГОО «БООР», а также следственно-оперативной группой Верхнедвинского РОВД и РОСК задержаны трое нарушителей природоохранного законодательства – жители Верхнедвинского района (в интересах следствия Ф.И.О и адрес не разглашаются).

На проселочной дороге вблизи д. Козулино нарушители заприметили тушу погибшего лося и решили её разделать и забрать. При разделке туши нарушителей заметили сотрудники природоохранных органов. Те попытались скрыться, бросив транспортное средство (мопед) и часть мяса.

В ходе следственно-оперативных мероприятий нарушители природоохранного законодательства были задержаны. Причём один из них является законным охотником. У него изъято охотничье оружие. Изъяты также два мопеда, на которых передвигались нарушители.

По факту незаконной транспортировки дикого животного в отношении виновных Верхнедвинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.282-1 УК РБ.

О фактах браконьерства сообщайте в Верхнедвинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по телефону «горячей линии» 6 17 23 или по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Советская, д.193/2.

В. ГОНЧЕРОНОК,

старший госинспектор Верхнедвинской МРИ.