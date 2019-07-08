ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Браконьеры ответят по закону

09.07.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

>

Браконьеры ответят по закону

В начале июня 2019 года сотрудниками Верхнедвинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира совместно с сотрудниками Верхнедвинской РОС РГОО «БООР», а также следственно-оперативной группой Верхнедвинского РОВД и РОСК задержаны трое нарушителей природоохранного законодательства – жители Верхнедвинского района (в интересах следствия Ф.И.О и адрес не разглашаются).
На проселочной дороге вблизи д. Козулино нарушители заприметили тушу погибшего лося и решили её разделать и забрать. При разделке туши нарушителей заметили сотрудники природоохранных органов. Те попытались скрыться, бросив транспортное средство (мопед) и часть мяса.
В ходе следственно-оперативных мероприятий нарушители природоохранного законодательства были задержаны. Причём один из них является законным охотником. У него изъято охотничье оружие. Изъяты также два мопеда, на которых передвигались нарушители.
По факту незаконной транспортировки дикого животного в отношении виновных Верхнедвинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.282-1 УК РБ.
О фактах браконьерства сообщайте в Верхнедвинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по телефону «горячей линии» 6 17 23 или по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Советская, д.193/2.
В. ГОНЧЕРОНОК,
старший госинспектор Верхнедвинской МРИ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В начале июня 2019 года сотрудниками Верхнедвинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира совместно с сотрудниками Верхнедвинской РОС...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фестиваль места SPRAVA пройдет в августе. Рассекречиваем, где именно и сколько это стоит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика