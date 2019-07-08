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Браконьеры ответят по закону
09.07.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В начале июня 2019 года сотрудниками Верхнедвинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира совместно с сотрудниками Верхнедвинской РОС РГОО «БООР», а также следственно-оперативной группой Верхнедвинского РОВД и РОСК задержаны трое нарушителей природоохранного законодательства – жители Верхнедвинского района (в интересах следствия Ф.И.О и адрес не разглашаются).
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> В начале июня 2019 года сотрудниками Верхнедвинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира совместно с сотрудниками Верхнедвинской РОС...
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