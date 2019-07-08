Фестиваль места SPRAVA пройдет в августе. Рассекречиваем, где именно и сколько это стоит

Источник материала: Tut.by

Фестиваль места SPRAVA пройдет с 2 по 4 августа деревне Белая Церковь Витебской области. Рассказываем, почему этот фест такой атмосферный, кто выступит и сколько будут стоить билеты на все дни.



Фото: charea.spravafestival.by

Цель фестиваля места SPRAVA — изменение отношения белорусов к природному, культурному и историческому наследию страны через взаимодействие с ним при помощи музыки и современного искусства. Отличие SPRAVA от других open air — в главном хедлайнере, неизменном все три года существования фестиваля. Им является полуостров в Черейском озере в 160 км от Минска, сохранивший следы нескольких исторических эпох. Главная достопримечательность региона — Троицкая церковь 16−17 веков, редкий для Восточной Европы памятник раннего барокко и потрясающий пример слияния творения человеческих рук с природой.

Именно фестивальный полуостров, его сложный ландшафт, дух и атмосфера формируют всю программу фестиваля.



Фото: charea.spravafestival.by

Вмешательство же фестиваля SPRAVA в место его проведения всегда было деликатным. Территория была очищена от мусора и сухостоя, и теперь порядок на полуострове поддерживается местными жителями. В 2017—2018 годах были построены две сцены и общественный пляж, которые максимально аккуратно вписаны в ландшафт.

Своей музыкальной частью SPRAVA реализует совершенно несложную амбицию позволить прозвучать самой разной музыке в максимально комфортном и направляющем слушателя контексте, где выбор каждого участника диктуют само место, время суток, длина теней, направление падения света. За три фестивальных дня на полуострове пройдет около сорока концертов.

Основная программа включает участников из Беларуси, Украины, Германии, Польши и России: Port Mone Trio, Shuma, "Волковтрио", Егор Забелов, «НагУаль», Shaman Jungle и другие.

DJ-сцена (Радио Плато): главным проектом SPRAVA 2019 станет строительство башни для наблюдения за птицами в самой удаленной части полуострова. Все три фестивальных дня это место будет площадкой для экспериментов диджеев из Беларуси, Литвы и Аргентины: SidiRum, Stereobeaver, Stroppy Pie и других.

Классическая сцена: на полуострове совершенно по-особенному звучит классическая и современная музыка в академическом исполнении Five Storey Ensemble, Даши Мороз, квартета валторн «Золото Рейна» и других.



Фото: charea.spravafestival.by

Также гости фестиваля смогут научиться рисовать, играть на музыкальных инструментах, соорудить самую лучшую в мире табуретку под руководством столяра, обустроить домик на дереве, попробовать себя в новых видах спорта. Помимо музыки, на фестивале будут реализованы следующие проекты:

Страва Sprava — фудкорт, который подружит столичный стритфуд, фермеров и гастроэнтузиастов со всей страны.

Гнездовье поэтов — совместный проект молодых архитекторов и белорусских поэтов.

Арт-резиденция, участники которой изменят восприятие простых вещей не только на фестивальном полуострове, но и в окрестностях Черейского озера.

Птичья тропа — экскурсии по местам обитания самых интересных птиц региона.

Экскурсы в историю — походы по интересным местам Череи и Белой Церкви в сопровождении местных краеведов и минских экскурсоводов.

Следите за обновлениями программы.

Когда: 2 — 4 августа. Где: д. Белая церковь , Чашникский район, Витебская область. Сколько: Билет на 3 дня (пятница — воскресенье, 2−4 августа) — 45 рублей.

Билет на 2 дня (суббота — воскресенье, 3−4 августа) — 38 рублей.

Билет на 1 день (воскресенье, 4 августа) — 15 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Цена включает место для палатки на фестивальном кемпинге. Детям до 12 лет включительно вход на фестиваль бесплатный, но обязательно присутствие взрослого. Лица, не достигшие 18 лет, могут находиться на фестивале при наличии билета и с совершеннолетними сопровождающими.

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