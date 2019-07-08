ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фестиваль места SPRAVA пройдет в августе. Рассекречиваем, где именно и сколько это стоит

09.07.2019 14:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Фестиваль места SPRAVA пройдет с 2 по 4 августа деревне Белая Церковь Витебской области. Рассказываем, почему этот фест такой атмосферный, кто выступит и сколько будут стоить билеты на все дни.


Фото: charea.spravafestival.by

Цель фестиваля места SPRAVA — изменение отношения белорусов к природному, культурному и историческому наследию страны через взаимодействие с ним при помощи музыки и современного искусства. Отличие SPRAVA от других open air — в главном хедлайнере, неизменном все три года существования фестиваля. Им является полуостров в Черейском озере в 160 км от Минска, сохранивший следы нескольких исторических эпох. Главная достопримечательность региона — Троицкая церковь 16−17 веков, редкий для Восточной Европы памятник раннего барокко и потрясающий пример слияния творения человеческих рук с природой.

Именно фестивальный полуостров, его сложный ландшафт, дух и атмосфера формируют всю программу фестиваля.


Фото: charea.spravafestival.by

Вмешательство же фестиваля SPRAVA в место его проведения всегда было деликатным. Территория была очищена от мусора и сухостоя, и теперь порядок на полуострове поддерживается местными жителями. В 2017—2018 годах были построены две сцены и общественный пляж, которые максимально аккуратно вписаны в ландшафт.

Своей музыкальной частью SPRAVA реализует совершенно несложную амбицию позволить прозвучать самой разной музыке в максимально комфортном и направляющем слушателя контексте, где выбор каждого участника диктуют само место, время суток, длина теней, направление падения света. За три фестивальных дня на полуострове пройдет около сорока концертов.

Основная программа включает участников из Беларуси, Украины, Германии, Польши и России: Port Mone Trio, Shuma, "Волковтрио", Егор Забелов, «НагУаль», Shaman Jungle и другие.

DJ-сцена (Радио Плато): главным проектом SPRAVA 2019 станет строительство башни для наблюдения за птицами в самой удаленной части полуострова. Все три фестивальных дня это место будет площадкой для экспериментов диджеев из Беларуси, Литвы и Аргентины: SidiRum, Stereobeaver, Stroppy Pie и других.

Классическая сцена: на полуострове совершенно по-особенному звучит классическая и современная музыка в академическом исполнении Five Storey Ensemble, Даши Мороз, квартета валторн «Золото Рейна» и других.


Фото: charea.spravafestival.by

Также гости фестиваля смогут научиться рисовать, играть на музыкальных инструментах, соорудить самую лучшую в мире табуретку под руководством столяра, обустроить домик на дереве, попробовать себя в новых видах спорта. Помимо музыки, на фестивале будут реализованы следующие проекты:

Страва Sprava — фудкорт, который подружит столичный стритфуд, фермеров и гастроэнтузиастов со всей страны.

Гнездовье поэтов — совместный проект молодых архитекторов и белорусских поэтов.

Арт-резиденция, участники которой изменят восприятие простых вещей не только на фестивальном полуострове, но и в окрестностях Черейского озера.

Птичья тропа — экскурсии по местам обитания самых интересных птиц региона.

Экскурсы в историю — походы по интересным местам Череи и Белой Церкви в сопровождении местных краеведов и минских экскурсоводов.

Следите за обновлениями программы.

Когда: 2 — 4 августа.

Где: д. , Чашникский район, Витебская область.

Сколько:

Билет на 3 дня (пятница — воскресенье, 2−4 августа) — 45 рублей.
Билет на 2 дня (суббота — воскресенье, 3−4 августа) — 38 рублей.
Билет на 1 день (воскресенье, 4 августа) — 15 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Цена включает место для палатки на фестивальном кемпинге. Детям до 12 лет включительно вход на фестиваль бесплатный, но обязательно присутствие взрослого. Лица, не достигшие 18 лет, могут находиться на фестивале при наличии билета и с совершеннолетними сопровождающими.

Читайте также
Организаторы объяснили, почему фестиваля, который проводился 30 лет, больше не будет
Все фестивали, которые пройдут летом и осенью 2019 в Беларуси

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фестиваль места SPRAVA пройдет с 2 по 4 августа деревне Витебской области. Рассказываем, почему этот фест такой атмосферный, кто выступит и сколько будут стоить билеты...
 
Новости дня
Новости разные
 
США продают оружие Тайваню несмотря на недовольство Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика