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Лукашенко на встрече с Рапотой заявил, что Союзное государство будет развиваться
09.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Договор о создании Союзного государства по-прежнему актуален, президенты России и Беларуси будут и дальше выполнять все его соглашения. Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой в Минске.
Белорусский президент напомнил, что подписанный 20 лет назад документ так и не реализован в полном объеме. Работать есть над чем, так как в отношениях двух стран есть и проблемные вопросы. Причем, многие из них выводятся на уровень президентов. Решать все надо постепенно, подчеркнул Александр Лукашенко.
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Президенты России и Беларуси будут и дальше выполнять все соглашения договора, заявил он.
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