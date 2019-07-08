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Лукашенко на встрече с Рапотой заявил, что Союзное государство будет развиваться

09.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Договор о создании Союзного государства по-прежнему актуален, президенты России и Беларуси будут и дальше выполнять все его соглашения. Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой в Минске.
  
«Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости», – отметил Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что подписанный 20 лет назад документ так и не реализован в полном объеме. Работать есть над чем, так как в отношениях двух стран есть и проблемные вопросы. Причем, многие из них выводятся на уровень президентов. Решать все надо постепенно, подчеркнул Александр Лукашенко.



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Теги: Минск
 
 
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Президенты России и Беларуси будут и дальше выполнять все соглашения договора, заявил он.
 
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