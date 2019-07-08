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В столовой Деревни спортсменов на II Европейских играх реализовано почти 100 тыс. кг еды

09.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В столовой Деревни спортсменов на II Европейских играх реализовано почти 100 тыс. кг еды

В основной столовой Деревни спортсменов во время II Европейских игр реализовано почти 100 тыс. кг еды, большая часть которой — собственного производства, преимущественно из белорусских продуктов. Об этом сообщила начальник управления по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Юлия Кравченко, передает корреспондент БЕЛТА.

«В период с 15 июня по 2 июля мы отпустили 43 тыс. 661 рацион. По основной столовой в Деревне спортсменов всего было реализовано 99 тыс. 364 кг еды. 72% от общего числа — это полуфабрикаты (продукция собственного производства) и 28% — продукция промышленного производства. Около 56 тыс. л отпустили напитка. Рассуждали, сколько же еды будет потреблять один спортсмен. Пока вывели предварительную цифру: около 3,5 кг — норма потребления одного атлета», — сказала Юлия Кравченко.

#II европейские игры
https://www.belta.by/
 
 
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В основной столовой Деревни спортсменов во время II Европейских игр реализовано почти 100 тыс. кг еды, большая часть которой — собственного производства,...
 
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