Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)

Источник материала: Soligorsk News



Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО) Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

Вечерняя праздничная программа в Солигорске проходила на Центральной площади столицы белорусских шахтеров. «Табе, Беларусь, прысвячаем». Праздничный концерт с таким названием подготовили для солигорчан коллективы Дворец культуры города Солигорска.

Звучали патриотические песни, которые не оставляли равнодушными ни молодежь, ни старшее поколение.





















Затем в поздравления включились и столичные гости. С большим интересом все смотрели часовой концерт группы «Лялькі Карпарэйшн» из города Минска. И снова местные артисты, которые совсем не лыком шиты. Программу также представили коллективы ОАО «Беларуськалий».

























В конце праздничного концертного вечера выступили те, которых все заждались – популярная группа «Тяни-Толкай».

























Завершилось празднование Дня Независимости присоединением к культурно-патриотической акции «Споем гимн вместе», которая становится традицией не только в Солигорске, а во всех уголках Беларуси, и дает возможность гражданам нашей республики еще раз вживую в унисон со всеми вспомнить и спеть слова гимна нашей страны, осознать себя настоящим патриотом.

После окончания гимна над Солигорском прогремел праздничный фейерверк. Он осветил небо над нашим городом и каждому подумалось: «Пусть залпы будут только мирными!».



Как прошёл Митинг, посвящённый Дню Независимости РБ можно ознакомиться пройдя по ссылке , Шествие и народные гулянья в парке «Четырёх стихий»можно ознакомиться пройдя по ссылке.



Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото Эдуарда Кидяева.