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Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
09.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 июля 2019 13:29 4716
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО)
Вечерняя праздничная программа в Солигорске проходила на Центральной площади столицы белорусских шахтеров. «Табе, Беларусь, прысвячаем». Праздничный концерт с таким названием подготовили для солигорчан коллективы Дворец культуры города Солигорска.
Звучали патриотические песни, которые не оставляли равнодушными ни молодежь, ни старшее поколение.
Затем в поздравления включились и столичные гости. С большим интересом все смотрели часовой концерт группы «Лялькі Карпарэйшн» из города Минска. И снова местные артисты, которые совсем не лыком шиты. Программу также представили коллективы ОАО «Беларуськалий».
В конце праздничного концертного вечера выступили те, которых все заждались – популярная группа «Тяни-Толкай».
Завершилось празднование Дня Независимости присоединением к культурно-патриотической акции «Споем гимн вместе», которая становится традицией не только в Солигорске, а во всех уголках Беларуси, и дает возможность гражданам нашей республики еще раз вживую в унисон со всеми вспомнить и спеть слова гимна нашей страны, осознать себя настоящим патриотом.
После окончания гимна над Солигорском прогремел праздничный фейерверк. Он осветил небо над нашим городом и каждому подумалось: «Пусть залпы будут только мирными!».
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото Эдуарда Кидяева.
©Информационный отдел
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4 июля 2019 13:29 4716 Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости...
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