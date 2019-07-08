ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)

09.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


4 июля 2019 13:29 4716

Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. Большой фоторепортаж. (+ВИДЕО)

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

Вечерняя праздничная программа в Солигорске проходила на Центральной площади столицы белорусских шахтеров. «Табе, Беларусь, прысвячаем». Праздничный концерт с таким названием подготовили для солигорчан коллективы Дворец культуры города Солигорска.

Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)

Звучали патриотические песни, которые не оставляли равнодушными ни молодежь, ни старшее поколение.

Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)

Затем в поздравления включились и столичные гости. С большим интересом все смотрели часовой концерт группы «Лялькі Карпарэйшн» из города Минска. И снова местные артисты, которые совсем не лыком шиты. Программу также представили коллективы ОАО «Беларуськалий».

Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)

В конце праздничного концертного вечера выступили те, которых все заждались – популярная группа «Тяни-Толкай».

Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)
Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости РБ. (+ВИДЕО)

Завершилось празднование Дня Независимости присоединением к культурно-патриотической акции «Споем гимн вместе», которая становится традицией не только в Солигорске, а во всех уголках Беларуси, и дает возможность гражданам нашей республики еще раз вживую в унисон со всеми вспомнить и спеть слова гимна нашей страны, осознать себя настоящим патриотом.

После окончания гимна над Солигорском прогремел праздничный фейерверк. Он осветил небо над нашим городом и каждому подумалось: «Пусть залпы будут только мирными!».

Как прошёл Митинг, посвящённый Дню Независимости РБ можно ознакомиться пройдя по ссылке, Шествие и народные гулянья в парке «Четырёх стихий»можно ознакомиться пройдя по ссылке.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото Эдуарда Кидяева.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 июля 2019 13:29 4716 Ярко и празднично Солигорск отметил День Независимости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые узнали, почему волосы мумий так хорошо выглядят спустя три тысячи лет. Все дело в маске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика