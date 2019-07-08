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В Беларуси планируется расширить перечень подлежащих идентификации и регистрации животных

09.07.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Птицу, рыбу и пушных зверей в Беларуси планируется включить в перечень животных, подлежащих идентификации, регистрации и прослеживаемости. Это предусмотрено проектом закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения", сообщила сегодня журналистам директор Центра информационных систем в животноводстве Анжела Борщ в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси планируется расширить перечень подлежащих идентификации и регистрации животных

"Закон доработан, надеюсь, в ноябре эти дополнения и изменения будут приняты. У нас расширится спектр регистрации животных. На данный момент мы регистрируем пять видов животных: крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, лошади. В обновленном законе добавятся новые животные - пушные звери, кролики, птица, рыба и другие животные-гидробионты", - сказала Анжела Борщ.

В настоящее время идентифицировано и зарегистрировано в государственной информационной системе все поголовье крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и свиней, находящихся на животноводческих объектах Беларуси.

Государственная информационная система идентификации, регистрации, прослеживаемости животных и продукции животного происхождения (ГИС AITS) состоит из трех инфосистем: "AITS-Животные", "AITS-Прослеживаемость" и "AITS-Ветбезопасность".

Центр информационных систем в животноводстве ведет эту систему, вносит изменения и дополнения в хранящуюся в ней информацию, оказывает на договорной основе услуги по идентификации и регистрации животных (стад).

 
 
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  Птицу, рыбу и пушных зверей в Беларуси планируется включить в перечень животных, подлежащих идентификации, регистрации и прослеживаемости. Это предусмотрено...
 
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