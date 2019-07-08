В Пинском районе столкнулись внедорожник и УАЗ

Источник материала: Виртуальный Брест

Оба водителя в больнице.





Фото из группы Zello «Пинск ГАИ»

По информации ОГАИ Пинского РОВД, утром 9 июля в районе деревни Купятичи столкнулись автомобили УАЗ «Буханка» и внедорожник «Мицубиси».

По предварительной информации, водитель УАЗа выехал со второстепенной на главную, не уступив дорогу автомобилю «Мицубиси».





В результате аварии оба водителя пострадали и были госпитализированы с травмами в Пинскую центральную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.