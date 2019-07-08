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В Пинском районе столкнулись внедорожник и УАЗ
09.07.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Оба водителя в больнице.
Фото из группы Zello «Пинск ГАИ»
По информации ОГАИ Пинского РОВД, утром 9 июля в районе деревни Купятичи столкнулись автомобили УАЗ «Буханка» и внедорожник «Мицубиси».
По предварительной информации, водитель УАЗа выехал со второстепенной на главную, не уступив дорогу автомобилю «Мицубиси».
В результате аварии оба водителя пострадали и были госпитализированы с травмами в Пинскую центральную больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
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Оба водителя в больнице. Фото из группы Zello «Пинск ГАИ» По информации ОГАИ Пинского РОВД, утром 9 июля в районе деревни Купятичи столкнулись автомобили УАЗ...
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