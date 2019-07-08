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На центральном рынке в Пинске уничтожили 17 килограмм радиоактивной черники
09.07.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В некоторых пробах содержание Цезия-137 было выше нормы практически в 2 раза.
Снимок носит иллюстративный характер / Фото из архива Медиа-Полесья
На прошлой неделе журналист «Медиа-Полесье» отправился на центральный рынок города, чтобы поинтересоваться
Мы решили узнать, приносят ли чернику на проверку в лабораторию рынка. Заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Центрального рынка Галина Качановская рассказала:
- В этом году черники очень мало. Видимо, сказалась погода в июне.
- Любая продукция перед продажей проходит обязательный санитарный контроль. Как проверяете ягоды?
- Продавцы приносят всю чернику, обычно в ведре. Наши специалисты производят отборку ягод на экспертизу со всей партии. После исследования продавцу выдаётся талон ветсанэкспертизы о допуске продукции к реализации.
- А опасные ягоды были?
- За 6 месяцев наша лаборатория выявила 5 партий черники с превышением содержания радионуклидов. При допустимой норме в 185 Бк/кг (л) в некоторых значение было практически в 2 раз выше.
- Откуда привозили?
- С максимальным содержанием цезия-137, привезли из агрогородка Молотковичи – 293,19 Бк/кг (л). Черника из Столинского района была со значительным превышением – 274,6 Бк/кг (л). В двух партиях из деревни Понятичи (263, 42 и 231,78) и из Логишина (232,72). Всего было выявлено и уничтожено 17 килограмм радиоактивной черники.
- Как уничтожаете радиоактивную ягоду?
- При выявлении продукции с превышением содержания цезия-137, мы знакомим продавца с результатами экспертизы. После этого вся партия продукции изымается, измельчается и засыпается хлоркой.
- Могут ли покупатели проверить продукцию в Вашей лаборатории, если возникнут сомнения в качестве?
- Вся продукция на рынке проходит обязательный санитарный контроль. У всех продавцов есть талон о прохождении ветсанэкспертизы. Если покупатель сомневается в качестве приобретённой на рынке продукции, он может абсолютно бесплатно её проверить.
В лаборатории можно проверить приобретённую на рынке продукцию бесплатно
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В некоторых пробах содержание Цезия-137 было выше нормы практически в 2 раза. Снимок носит иллюстративный характер / Фото из архива Медиа-Полесья На прошлой...
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