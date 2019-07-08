На центральном рынке в Пинске уничтожили 17 килограмм радиоактивной черники

Источник материала: Виртуальный Брест

В некоторых пробах содержание Цезия-137 было выше нормы практически в 2 раза.





Снимок носит иллюстративный характер / Фото из архива Медиа-Полесья

На прошлой неделе журналист «Медиа-Полесье» отправился на центральный рынок города, чтобы поинтересоваться ценами на овощи и ягоды нового урожая. Купить чернику в этот раз не получилось.

Мы решили узнать, приносят ли чернику на проверку в лабораторию рынка. Заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Центрального рынка Галина Качановская рассказала:

- В этом году черники очень мало. Видимо, сказалась погода в июне.

СПРАВКА “МП” За 6 месяцев лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы центрального рынка уничтожено продукции (в килограммах): - по превышению нитратов в овощах, фруктах и корнеплодах – 4.155 - по органолептическим показателям: мясопродукции – 893, овощей, фруктов и корнеплодов – 682, яиц – 41.981 штука.

- Любая продукция перед продажей проходит обязательный санитарный контроль. Как проверяете ягоды?

- Продавцы приносят всю чернику, обычно в ведре. Наши специалисты производят отборку ягод на экспертизу со всей партии. После исследования продавцу выдаётся талон ветсанэкспертизы о допуске продукции к реализации.

- А опасные ягоды были?

- За 6 месяцев наша лаборатория выявила 5 партий черники с превышением содержания радионуклидов. При допустимой норме в 185 Бк/кг (л) в некоторых значение было практически в 2 раз выше.

- Откуда привозили?

- С максимальным содержанием цезия-137, привезли из агрогородка Молотковичи – 293,19 Бк/кг (л). Черника из Столинского района была со значительным превышением – 274,6 Бк/кг (л). В двух партиях из деревни Понятичи (263, 42 и 231,78) и из Логишина (232,72). Всего было выявлено и уничтожено 17 килограмм радиоактивной черники.

- Как уничтожаете радиоактивную ягоду?

- При выявлении продукции с превышением содержания цезия-137, мы знакомим продавца с результатами экспертизы. После этого вся партия продукции изымается, измельчается и засыпается хлоркой.

- Могут ли покупатели проверить продукцию в Вашей лаборатории, если возникнут сомнения в качестве?

- Вся продукция на рынке проходит обязательный санитарный контроль. У всех продавцов есть талон о прохождении ветсанэкспертизы. Если покупатель сомневается в качестве приобретённой на рынке продукции, он может абсолютно бесплатно её проверить.





В лаборатории можно проверить приобретённую на рынке продукцию бесплатно