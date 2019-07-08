Общественность считает, что распоряжение о приостановке строительства завода АКБ не выполняется

Источник материала: Виртуальный Брест

Общественности Бреста облисполкомом предоставлен (письмо от 04.07.2019 №04-18/34П) перечень работ, которые осуществляются на заводе АйПауэр после вступления в действие распоряжения председателя облисполкома Лиса А.В. о его приостановке (от 14 июня 2014 года).





Согласно тексту распоряжения должно быть приостановлено строительство объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район СЭЗ «Брест» район «Аэропорта» 1 пусковой комплекс» до устранения выявленных нарушений. Если имеется указание о приостановке строительных работы, то, соответственно, никакие другие виды работ на заводе производится не должны. Любые виды работ по монтажу, наладке, ремонту и другие обслуживающие работы в этот период должны быть остановлены до особого распоряжения.

Однако в настоящее время (в течение 20 дней, по 2.07.2019) на заводе проводятся работы по консервации установок ультрафильтрации и обратного осмоса путем заливки консервирующих растворов, хотя технологически эти работы должны были быть проведены в первые 2-3 дня (технологические требования после полной остановки системы получения деминерализованной воды для приготовления электролита) после начала действия распоряжении. То, что данные работы еще проводятся означают, что система продолжала работать после 14 июня.

Указано, что по настоящее время с целью сохранения кондиционности материалов производится консервация линии оксида свинца и хранилищ оксида свинца - порошка оксида свинца, основного сырья для производства свинцовой пасты. Отсутствует информация, каковы остатки порошка свинца при наличии 4 бункеров по 40 тонн, как производится консервации, если бункеры уже являются полностью закрытым емкостным оборудованием. Согласно технологическим требованиям порошок оксида свинца (согласно технологической части проекта) должен быть пущен на приготовление пасты в течение 48 часов или по истечении 72 часов должен быть направлен на переплавку как отход по причине некондиционности. Проведение работ с оксидом свинца может означать или приготовление пасты или его переплавку, что опять же относится к основным производственным процессам.

Также на предприятии производятся работы с поставщиками оборудования и строительными организациями в рамках выявленных недоработок, что свидетельствует, что уровень готовности завода к вводу в эксплуатацию в феврале 2019г (начался производственный процесс, Письмо УДФР КГК) был низкого уровня, что не помешало части приемочных организаций (БрГЦГиЭ, МЧС , др.) подписать свои заключения по подтверждению полной готовности завода к полноценной работе. Просим отдельно рассмотреть вопрос о том как и кем с данных структур был подписан акт приемки,ввода в эксплуатацию.

Работы по уборке производственных помещений в труднодоступных местах с привлечением сторонних организаций свидетельствуют о том, что имеет место непредусмотренное (аварийное) загрязнение цеховых помещений свинцовой пылью, что требует применения спецсредств по ее смыву, который должен осуществляться в промканализацию или, в другом варианте, с использованием промышленных пылесосов со сбором отхода свинцовой пыли.

В предоставленном перечне работ отсутствуют основные требуемые виды – устранение недоработок по газоочистному оборудованию, которое не обеспечивает требуемую степень очистки токсичных выбросов в атмосферу района.

Учитывая массовый аварийный выброс свинцовой пыли в течение почти 12 часов при неработающей системе очистки выброса от линии помола свинца, многократные зафиксированные (фото, видео) работы на работающем оборудовании (рукавно-картриджный фильтр очистки выбросов от аэрозолей свинца котлов раплава) по герметизации (запенивание щелей, проклейка резиновых уплотнителей), данные работы должны проводится в первую и основную очередь.

Необходимо принятие администрацией завода решения, учитывая сложность с эксплуатацией и обслуживанием природоохранного оборудования, по обеспечению эксплуатационной надежности работы газоочистного оборудования путем его дублирования (рабочее, резервное), что требует закупки и монтажа дублирующих систем.

На основании письма облисполкома можно сделать вывод, что четкого контроля об уровне остановки завода не производится.











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Производственные цеха, склады готовой продукции и сырья не опечатаны, на заводе проводятся регламентные работы по обслуживанию оборудования, которые также относятся к производственным.

Считаем, что распоряжение председателя облисполкома не выполняется, а это свидетельствует о низком уровне исполнительской дисциплины в области.