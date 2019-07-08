Минфин: заимствовать в рублях дорого и нецелесообразно

"Белорусский рубль нам сегодня не нужен, поскольку все наши заимствования в валюте. К тому же долгосрочные ресурсы (на срок более двух лет), которые банки готовы вложить в гособлигации, отсутствуют. А наша цель — не выпускать гособлигации на срок менее трех лет", - сказал он.





Замминистра добавил, что у Минфина есть опыт проведения одного аукциона с целью заимствования в рублях на срок 1,5 года.





После этого было решено воздержаться от заимствований в рублях, так как это дорого и нецелесообразно.