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Минфин: заимствовать в рублях дорого и нецелесообразно
Источник материала: Партизан
Заимствования на внутреннем рынке в белорусских рублях дороги и нецелесообразны. Такое мнение высказал заместитель министра финансов Андрей Белковец, выступая на конференции, организованной Fitch Raitings, сегодня.
"Белорусский рубль нам сегодня не нужен, поскольку все наши заимствования в валюте. К тому же долгосрочные ресурсы (на срок более двух лет), которые банки готовы вложить в гособлигации, отсутствуют. А наша цель — не выпускать гособлигации на срок менее трех лет", - сказал он.
Замминистра добавил, что у Минфина есть опыт проведения одного аукциона с целью заимствования в рублях на срок 1,5 года.
После этого было решено воздержаться от заимствований в рублях, так как это дорого и нецелесообразно.
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Заимствования на внутреннем рынке в белорусских рублях дороги и нецелесообразны. Такое мнение высказал заместитель министра финансов Андрей Белковец, выступая...
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