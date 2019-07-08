Облом: на торгах подешевели все валюты

Курс доллара снизился на 0,0023 рубля до 2,0498 BYN/USD и покинул минимум за 19 дней. Напомним, что за предыдущие восемь торговых сессий доллар ни разу не дешевел.





Курс евро упал ещё на 0,0065 рубля до 2,2971 BYN/EUR. Евро подешевел уже шестой раз подряд и оказался на минимуме за 361 день.





Курс российского рубля опустился всего на 0,0013 рубля до 3,2125 BYN/100 RUB. Рубль РФ подешевел уже девятый раз подряд до минимума за 21 день.









Россия

Официальный курс доллара на завтра снизился на 10 копеек до 63,7660 российских рублей, а официальный курс евро на завтра упал на 24 копейки до 71,4626 RUB/EUR.