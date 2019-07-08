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Облом: на торгах подешевели все валюты
Источник материала: Партизан
Торги во вторник 9 июля завершились безоговорочной победой белорусского рубля над долларом, евро и российским рублём. Валютная корзина подешевела ещё на 0,11% до минимума за 10 месяцев.
Курс доллара снизился на 0,0023 рубля до 2,0498 BYN/USD и покинул минимум за 19 дней. Напомним, что за предыдущие восемь торговых сессий доллар ни разу не дешевел.
Курс евро упал ещё на 0,0065 рубля до 2,2971 BYN/EUR. Евро подешевел уже шестой раз подряд и оказался на минимуме за 361 день.
Курс российского рубля опустился всего на 0,0013 рубля до 3,2125 BYN/100 RUB. Рубль РФ подешевел уже девятый раз подряд до минимума за 21 день.
Россия
Официальный курс доллара на завтра снизился на 10 копеек до 63,7660 российских рублей, а официальный курс евро на завтра упал на 24 копейки до 71,4626 RUB/EUR.
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Торги во вторник 9 июля завершились безоговорочной победой белорусского рубля над долларом, евро и российским рублём. Валютная корзина подешевела ещё на 0,11% до...
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