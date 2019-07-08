"Вечерний Могилев" в суде: Лукашенко употреблял гомофобную риторику более жесткую, чем в наших материалах

mspring.online , на заседание пришли журналисты, ЛГБТ-активисты и христианские активисты с иконами. Как пишет, на заседание пришли журналисты, ЛГБТ-активисты и христианские активисты с иконами.









Ранее редакция газеты за подписью первого заместителя министра информации Республики Беларусь Павла Легкого получила экспертное заключение комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия в ней признаков проявления экстремизма от 5 апреля 2019 года №174.





Согласно данному заключению в двух статьях, опубликованных в газете «Вечерний Могилев» и на сайте в 2015-2016 годах под названием «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?» и «Лиричных чувств натянутые струны» нашли приметы экстремизма.





Суд Ленинского района должен установить, действительно ли материалы являются экстремистскими. Процесс начался 8 июля. Вот тут можно увидеть, как все происходило и что говорил на заседании защитник газеты:









Поддержать газету пришло около двух десятков православных активистов. С собой они принесли иконы. Кое-кто привел даже детей, однако секретарь судебного заседания запретила несовершеннолетним присутсвовать на процессе.





Надежда Левченко на суд не пришла. Интересы редакции представлял её сын Станислав, который является юристом “Вечернего Могилева”. Он получил скандальную известность, когда в 2015 году будучи судьей суда Могилевского района разгласил в газете интимную информацию о трансгендере, которого задержала милици я. Главный редактор изданияна суд не пришла. Интересы редакции представлял её сын Станислав, который является юристом “Вечернего Могилева”.я.





Оппонировал ему сотрудник Ленинского РОВД Евгений Славников, который вел административный процесс в отношении газеты.









Уже в самом начале заседания судья Александр Бушкевич сделал несколько замечаний православным защитникам газеты, поскольку те несколько раз позволяли себе реплики из зала.





Станислав Левченко сразу же заявил судье отвод. Он мотивировал это тем, что Бушкевич – бывший следователь Следственного комитета и, как бывший силовик, негативно относится к ЛГБТ.





— В настоящий момент судье неприятно рассматривать дело. В связи с этим судья не может по внутреннем убеждениям его рассматривать, — заявил Левченко.





Бушкевич ходатайство об отводе отклонил.





В своем дальнейшем выступлении Левченко рассказал, что экспертная комиссия, которая нашла приметы экстремизма в материалах «Вечернего Могилева», не сообщила о дате и месте своего заседания, а также не прислала своё заключение в редакцию газеты.





Кроме того, издание не получило копию протокола заседания комиссии. Юрист «Вечерки» сделал предположение, что это связано с возможными фальсификациями со стороны комиссии.





Он заявил, что газета уже подала жалобу на экспертную комиссию в экономический суд Минска . Результатов пока нет – документы, по утверждению Левченко, поступили в минский суд только 8 июля.





Чтобы удостовериться в этом, судья Александр Бушкевич объявил перерыв в процессе до 11 июля.









Сразу после заседания в здании суда православные активисты позволили себе несколько негативных высказываний в адрес ЛГБТ. В частности, одного из зрителей они назвали «петушарой», а геев – «педарастами».





С представителями СМИ и Левченко, и защитники газеты общаться отказались. Закончили свой поход в суд они общим фото с иконами.