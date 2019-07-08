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Ольга Левченко назначена должность начальника управления по образованию Пинского горисполкома

09.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ольга Левченко назначена должность начальника управления по образованию Пинского горисполкомаС 9 июля 2019 года на должность начальника управления по образованию Пинского горисполкома назначена Ольга Васильевна Левченко.

Родилась в Пинске в 1979 году. Образование высшее. В 2006 году окончила учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка» по специальности «математика» с дополнительной специальностью «информатика».

Занимаемая должность до назначения – директор-редактор коммунального унитарного информационного предприятия «Редакция газеты «Пінскі веснік».

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

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