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Ольга Левченко назначена должность начальника управления по образованию Пинского горисполкома
09.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
С 9 июля 2019 года на должность начальника управления по образованию Пинского горисполкома назначена Ольга Васильевна Левченко.
Родилась в Пинске в 1979 году. Образование высшее. В 2006 году окончила учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка» по специальности «математика» с дополнительной специальностью «информатика».
Занимаемая должность до назначения – директор-редактор коммунального унитарного информационного предприятия «Редакция газеты «Пінскі веснік».
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