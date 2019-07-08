Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

Источник материала: Ивьевский край

Карта освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.







Островец – 3 июля







Праздничные торжества, приуроченные к освобождению Островца от немецко-фашистских захватчиков, здесь начались с театрализованного шествия. Участие в нем приняли представители райисполкома, предприятий и организаций района, силовых структур и общественных объединений. Организаторы подготовили немало сюрпризов для жителей и гостей города: открытие городского фонтана, праздничные концерты, спортивные состязания и салют. Во время праздника жители Островетчины поделились тем, что для них значит этот праздник. Подробнее здесь .

Сморгонь - 5 июля

В Сморгони открыли памятный знак воинам-ракетчикам. Сморгонь стала первым городом в Беларуси, где был установлен памятник воинам-ракетчикам. На отведенной для этой цели территории дендропарка возвысился макет устремлённой вверх ракеты С-200.





В день освобождения Сморгони от немецко-фашистских захватчиков на центральной площади города прошла патриотическая акция «Звезда памяти» . На городской площади из лампад выложили пятиметровую звезду.









Ошмяны – 7 июля







Торжественный митинг, посвященный 75-летию освобождения города Ошмяны от немецко-фашистских захватчиков, прошел в райцентре . У братской могилы в городском парке собрались представители местной власти, коллективы учреждений и организаций района, общественные объединения, дети.

Освобождение Ошмянского района от немецко-фашистских захватчиков происходило в составе крупнейшей наступательной операции «Багратион», успешно проведенной командованием советских войск летом 1944 года. Осуществлялась она силами 4 фронтов.С 5 по 9 июля 1944 года Ошмянский район полностью освободили от немцев.

Новогрудок – 8 июля







В Новогрудке 75-ю годовщину со Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметили 8 июля. Стартовал праздник митингом памяти , посвященным подвигу воинов-освободителей. В этот день в райцентре открыли Стену Памяти и выставку под открытым небом.

За годы войны в Новогрудке и районе погибло свыше 45 тысяч человек. Это цифра сопоставима с численностью населения Новогрудчины в настоящее время. В городе было разрушено около 60% жилого фонда. Полностью или частично фашисты уничтожили 16 деревень.

Ивье - 8 июля







Через 75 лет общественность Ивья собралась на торжественный митинг у памятника погибшим воинам и жертвам фашизма из числа мирных жителей района, чтобы отдать дань памяти тем, кто подарил нам мир.









Кореличи - 8 июля

75-ю гадавіну з дня вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў карэліччане сустрэлі на полі Фогеля

У памяць аб пераможным дні на мемарыяльным комплексе каля аграгарадка Малюшычы, на месцы, дзе 75 год таму развярнуліся апошнія крывавыя баі за малую радзіму, карэліччане ўшанавалі подзвіг герояў - вызваліцеляў. Там, дзе мужна і самаахвярна вёў да перамогі савецкіх салдат легендарны камандзір 120-й гвардзейскай стралковай дывізіі, Герой Савецкага Саюза Ян Фогель і быў смяротна паранены, 8 ліпеня гучалі словы падзякі.













