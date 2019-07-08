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Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

09.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Карта освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.

Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

Островец – 3 июля

Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)
Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

Праздничные торжества, приуроченные к освобождению Островца от немецко-фашистских захватчиков, здесь начались с театрализованного шествия. Участие в нем приняли представители райисполкома, предприятий и организаций района, силовых структур и общественных объединений. Организаторы подготовили немало сюрпризов для жителей и гостей города: открытие городского фонтана, праздничные концерты, спортивные состязания и салют. Во время праздника жители Островетчины поделились тем, что для них значит этот праздник. Подробнее здесь.

Сморгонь - 5 июля

В Сморгони открыли памятный знак  воинам-ракетчикам. Сморгонь стала первым городом в Беларуси, где был установлен памятник воинам-ракетчикам. На отведенной для этой цели территории дендропарка возвысился макет устремлённой вверх ракеты С-200.

Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

В день освобождения Сморгони от немецко-фашистских захватчиков на центральной площади города прошла патриотическая акция «Звезда памяти». На городской площади из лампад выложили пятиметровую звезду.

Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)
Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

Ошмяны – 7 июля

Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)
Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

Торжественный митинг, посвященный 75-летию освобождения города Ошмяны от немецко-фашистских захватчиков, прошел в райцентре. У братской могилы в городском парке собрались представители местной власти, коллективы учреждений и организаций района, общественные объединения, дети.

Освобождение Ошмянского района от немецко-фашистских захватчиков происходило в составе крупнейшей наступательной операции «Багратион», успешно проведенной командованием советских войск летом 1944 года. Осуществлялась она силами 4 фронтов.С 5 по 9 июля 1944 года Ошмянский район полностью освободили от немцев.

Новогрудок – 8 июля

Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)
Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

В Новогрудке 75-ю годовщину со Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметили 8 июля. Стартовал праздник митингом памяти, посвященным подвигу воинов-освободителей. В этот день в райцентре открыли Стену Памяти и выставку под открытым небом.

За годы войны в Новогрудке и районе погибло свыше 45 тысяч человек. Это цифра сопоставима с численностью населения Новогрудчины в настоящее время. В городе было разрушено около 60% жилого фонда. Полностью или частично фашисты уничтожили 16 деревень.

Ивье - 8 июля

Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

 Через 75 лет общественность Ивья собралась на торжественный митинг у памятника погибшим воинам и жертвам фашизма из числа мирных жителей района, чтобы отдать дань памяти тем, кто подарил нам мир.

Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

Кореличи - 8 июля

75-ю гадавіну з дня вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў карэліччане сустрэлі на полі Фогеля

У памяць аб пераможным дні на мемарыяльным комплексе каля аграгарадка Малюшычы, на месцы, дзе 75 год таму развярнуліся апошнія крывавыя баі за малую радзіму, карэліччане ўшанавалі подзвіг герояў - вызваліцеляў. Там, дзе мужна і самаахвярна вёў да перамогі савецкіх салдат легендарны камандзір 120-й гвардзейскай стралковай дывізіі, Герой Савецкага Саюза Ян Фогель і быў смяротна паранены, 8 ліпеня гучалі словы падзякі.

Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

Беларусь помнит. Отдаем дань памяти освободителям Гродненщины (обновляется)

Служба информации «ГП»
 
 
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Карта освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. Островец – 3 июля Праздничные торжества, приуроченные к освобождению Островца от...
 
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