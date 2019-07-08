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Задержанные по делу о взрывах на салюте 3 июля находятся на Володарке

09.07.2019 14:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Задержанные по делу о взрывах на салюте 3 июля находятся на Володарке

Представитель посольства России в Беларуси Сергей Араев сообщил, что 8 июля консульские сотрудники посетили задержанных представителей фирмы «Пиро-Росс».

Встреча состоялась в следственном изоляторе № 1 Минска на улице Володарского, где содержатся задержанные Максим Сапронов и Константин Денисов.

«Состояние здоровья российских граждан удовлетворительное, жалоб на условия содержания россияне не имеют. Продолжается работа с адвокатами, поддерживается связь с родственниками задержанных», — сообщил Сергей Араев, передает Радио «Свабода».

Напомним, во время салюта на официальный День Независимости 3 июля в Минске произошли 4 взрыва снарядов для фейерверк.

От ранения осколками погибла женщина. Пострадали еще 10 человек. 

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель посольства России в Беларуси Сергей Араев сообщил, что 8 июля консульские сотрудники посетили задержанных представителей фирмы «Пиро-Росс».
 
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