Задержанные по делу о взрывах на салюте 3 июля находятся на Володарке

Источник материала: Ежедневник





Представитель посольства России в Беларуси Сергей Араев сообщил, что 8 июля консульские сотрудники посетили задержанных представителей фирмы «Пиро-Росс».

Встреча состоялась в следственном изоляторе № 1 Минска на улице Володарского, где содержатся задержанные Максим Сапронов и Константин Денисов.

«Состояние здоровья российских граждан удовлетворительное, жалоб на условия содержания россияне не имеют. Продолжается работа с адвокатами, поддерживается связь с родственниками задержанных», — сообщил Сергей Араев, передает Радио «Свабода» .

Напомним, во время салюта на официальный День Независимости 3 июля в Минске произошли 4 взрыва снарядов для фейерверк.

От ранения осколками погибла женщина. Пострадали еще 10 человек.